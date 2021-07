Semnal de alarmă pe litoral! Înnisiparea îngreunează accesul pe plajă al ambulanţelor

Deocamdată, a completat dr. Cealera, Ambulanţa reuşeşte să facă faţă celor 400 de solicitări pe zi, cu care se confruntă acum.



„Ne sunt de mare folos echipajele Smurd, de pe litoral, mai ales că ei sunt dotaţi şi cu corturi de prim-ajutor, cu mijloace mecanizate, cu şenilate. Accentuez lucrul acesta, în condiţiile în care s-a produs înnisiparea plajelor pe litoralul românesc, iar lăţimea plajelor este foarte mare. În acest fel, accesul echipajelor de ambulanţă la un eveniment nefericit, cum ar fi un accident prin submersie (pacient înecat) care este la marginea apei, este dificil fără intervenţia acestor echipaje Smurd. Cert este că solicitările la pacienţii înecaţi solicită mult timp de intervenţie, blocarea unui echipaj pentru mai mult timp, plus o muncă deosebită, pe temperaturi caniculare”, a adăugat directorul.





Din păcate, ambulanţa se confruntă şi cu solicitări care nu sunt legate de urgenţa medicală. „Noi încercăm să le gestionăm foarte bine pe toate. Desigur, oamenii nu sună fără a avea o nevoie stringentă la 112, iar noi, ca şi dispecerat medical încercăm să le triem cât mai bine. Dacă un apel nu este de competenţa noastră, facem legătura cu celelalte trunchiuri implicate în activitate, respectiv, pompierii sau poliţia. Cu toate acestea, de exemplu, zilele trecute am fost sunaţi de o doamnă, care s-a recomandat că este medic şi a solicitat ambulanţă, pentru o persoană de sex feminin, care se află în stop cardio-respirator. Când au ajuns colegii la faţa locului, era vorba despre o căţeluşă, pentru care dorea adrenalină pentru a face un protocol de resuscitare câinelui”, au mai spus reprezentanţii SAJ.





Medicul Ionuţ Cealera se află în „familia” SAJ încă de când a absolvit facultatea, de 25 de ani şi consideră că, practic, a crescut odată cu această instituţie, care a cunoscut o dezvoltare şi un salt spectaculos în tot acest timp. „Vom duce mai departe această activitate cât putem de bine. Ce vă pot spune, la acest moment, este că ne aflăm într-un moment fierbinte, în toiul sezonului estival, când practic, activitatea şi numărul solicitărilor la serviciul de ambulanţă explodează, la fel cum se întâmplă, de altfel, în fiecare an. Încercăm să facem faţă acestei activităţi, acţionând, în mod complementar, cu echipajele Smurd, puse la dispoziţie de către departamentul pentru situaţii de urgenţă, cu care avem o foarte bună colaborare şi împreună, încercăm să răspundem la toate solicitările venite din partea cetăţenilor. La acest moment, ne bazăm pe 40 de echipaje cu care răspundem la apelurile localnicilor şi turiştilor, apeluri care se află, şi ele, într-o continuă creştere. În prezent, avem în jur de 400 de apeluri pe zi, plus cele la care se deplasează echipajele Smurd. Ca urmare, cel puţin încă o lună de acum înainte ne aşteaptă zile de foc, când trebuie să fim prezenţi peste tot, atât în judeţ, cât şi pe litoral. Este o muncă de mare răspundere, iar activitatea noastră implică şi multe riscuri, din partea echipajelor operative. Mai mult decât atât, încercăm să menţinem un nivel ridicat de pregătire profesională al angajaţilor noştri, prin intermediul programelor de formare profesională continuă”, a declarat directorul.El a mai spus că au ambulanţe suficiente pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii normale şi suficiente echipaje. În plus, au primit sprijin şi de la SAJ Maramureş, cu un echipaj, detaşat pe toată durata verii, care îi ajută mult. În privinţa celorlalte echipaje, acestea sunt împărţite în tot judeţul şi pe litoral, şi sunt aşezate în punctele cheie.