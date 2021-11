SEMNAL DE ALARMĂ. Nu sunt bani pentru plata salariilor a 74 de mii de angajați din Sănătate

„Soluţia va fi găsită cât mai rapid posibil. Am spus că pe 15 decembrie trebuie să asigurăm Ministerului Sănătăţii salariul a peste 74.000 de salariaţi din sistemul sanitar, care sunt plătiţi din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. Şi aceste soluţii, imediat după formarea Guvernului, vor trebui găsite printr-o rectificare bugetară. Astăzi, din punctul de vedere al timpului, sigur, suntem sub presiunea timpului dar încă nu suntem la limita la care am putea spune că nu putem să asigurăm. Şi sunt sigur că după formarea Guvernului imediat va avea loc o rectificare bugetară şi sumele necesare vor fi asigurate Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul interimar Cseke Attila duminică.Potrivit Realitatea.ne t printre angajaţi care ar putea rămâne fără salarii sunt şi cei de la Unităţile de Primiri Urgenţe, DSP-uri, serviciile de Ambulanţă, rezidenţii care sunt în sistem, unii fiind angrenaţi în lupta cu pandemia de COVID-19.