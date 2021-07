Semnal de alarmă, de pe plajă: „Este un fiasco, se distruge turismul în Mamaia!”

„Majoritatea turiştilor, când vin, întreabă: «Am apa aproape, că dacă nu, mă duc la Năvodari». Trebuie să le răspundem sincer şi aşa se face că Mamaia, la ora actuală, este goală. Dacă nu se iau măsuri, cu o vară care va fi un fiasco, va fi gravă treaba, pentru că turistul nu va mai veni aici. Nu va mai rezerva vacanţe aici. În Faleză Nord, este problema cu accesul maşinilor aproape pe plajă, iar în Mamaia cu plajele mari, pline de scoici şi cu apă mare. Turismul se va distruge definitiv în Constanţa şi Mamaia”, consideră Roberto Tortora, preşedinte în cadrul Asociaţiei RESTO.





Acesta a declarat că va cere suspendarea contractului cu ABADL, de închiriere a plajei, pe o perioadă de un an, deoarece nu poate folosi sectorul respectiv. „Noi nu mai suntem beach bar. În prezent, beach barurile din Mamaia au devenit terase. Beach barul trebuie să fie aproape de apă, dar noi nu mai avem. Pe lângă aceasta, a fost impusă şi acea taxă de parcare, care este o altă cheltuială mare în plus. Problemele sunt complicate, sunt grave şi, de data aceasta, dacă nu vom găsi soluţiile reale, vom acţiona altfel: până acum am fost cuminţi, am vrut să fim parteneri cu instituţiile, dar văd că instituţiile mai departe ne joacă în picioare. Ceea ce nu este corect, pentru că noi nu suntem nici hoţi, suntem muncitori, suntem aici ca să ne facem serviciile pe care ne-am angajat să le facem”, mai precizează reprezentantul Asociaţiei RESTO.







Patroni supăraţi pe autorităţi





Pe de altă parte, operatorii economici susţin că autorităţile se mobilizează foarte târziu şi nu fac decât să îi ameninţe permanent cu controale şi amenzi, fără să se caute cu adevărat soluţii la problemele din turism. „Noi încercăm să fim toate în regulă, dar Ministerul Turismului vine să dea autorizaţie de funcţionare în iunie. Primăria face comandament vara ca să se ocupe de plajele din oraş. Comandamentul acela trebuie făcut în martie, înainte să înceapă sezonul estival, să venim cu soluţii din prima zi. Ar trebui ca discuţiile să fie de la 1 martie, ca la 1 mai să fim pregătiţi, nu în luna iulie”, este de părere Răzvan Ardelean, operatorul unei plaje din zona Faleză Nord.







Există şi turişti fericiţi





Există însă şi turişti mulţumiţi, care spun că le place noua plajă tocmai pentru că este mai mult loc, că nu trebuie să plătească zeci de lei pe zi pentru un şezlong şi că abia acum plajele din Mamaia încep să semene cu cele din străinătate. „Aici era zona de fiţe, cum se spune. Nici nu te puteai apropia dacă nu aveai 50 de lei pentru şezlong, 20 lei pentru un frappe sau 30 de lei un cocktail. Nici nu te lăsau să te aşezi pe prosop. În alte ţări nu există şezlonguri pe plaje, în Franţa, în Statele Unite, în Croaţia, se stă foarte bine pe prosop şi nici nu mai vociferează nimeni!”, consideră un turist din Cluj.





Plajele de sute de metri din staţiunea Mamaia par să aducă mai multe neplăceri decât bucurii. Turiştii şi constănţenii susţin că nisipul este plin de scoici şi apa este prea adâncă, iar operatorii economici spun că le fug clienţii din cauză că nu pot să le pună la dispoziţie şezlonguri, iar beach-barurile sunt prea departe de apă. Supăraţi că nu pot să închirieze şi sectoarele lărgite, pentru a-şi duce serviciile mai aproape de mal, aceştia ameninţă că vor suspenda contractele cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral până la remedierea situaţiei. Mai mult decât atât, se tem că turismul va fi profund afectat mulţi ani de-acum încolo.