SEMINAR GRATUIT. VREI SĂ TE ANGAJEZI ÎN TURISM? ACUM AI MAI MULTE ŞANSE

SEMINAR GRATUIT. VREI SĂ TE ANGAJEZI ÎN TURISM? ACUM AI MAI MULTE ȘANSE

Ştire online publicată Joi, 11 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei sa-ti dezvolti o cariera in turism?Daca ai pana in 29 ani si iti cauti un loc de munca, daca vrei sa te reorientezi in cariera, sau sa-ti imbogatesti cunostintele de specialitate, avem o veste buna pentru tine! Organizam o selectie de 40 de tineri din judetul Constanta care vor urma GRATUIT cursuri de instruire profesionala in specialitatea dorita din domeniul turismului si curs de limba bulgara (luna februarie).Inscrie-te si tu la evenimentul de informare din data de 19.01.2018, Hotel Oxford –Constanta, ora 14:00!Vei afla cum poti sa-ti cresti sansele de angajare sau promovare in turism !Vei afla cum poti urma cursuri, cu diploma recunoscuta de angajatori, in Uniunea Europeana!Participarea este GRATUITA (locuri limitate). Pentru a te inscrie la eveniment, trimite email la adresa office@dolphin-travel.com, până la data de 16 ianuarie 2018.Mentioneaza nume complet, numar de telefon, data nasterii, studiile.Detalii suplimentare despre curs, puteți obține la:- Dolphin Travel & Events: 0241.521144, 0787.621800 (identificarea tinerilor si inregistrarea pentru evenimente de informare si cursuri)- Reprezentant Proiect –Universitatea Ovidius Constanta: moraru.ad@gmail.com – Andreea Moraru- Cursuri GRATUITE de instruire profesionala intr-o profesie aleasa de tine in turism: Tehnician in Turism (receptioner), Organizator Banqueting, Bucatar, Barman-ospatar, Agent / Ghid turism, Animator in turism- Curs GRATUIT de limba bulgara- Cursurile vor avea loc in localitatea Constanta-La evenimentul de informare, completeaza un formular de inregistrare. Completarea formularului de inregistrare nu te obliga in vreun fel, ci doar confirma intentia ta si ne ofera datele de contact.- Dupa analiza tuturor cererilor de inregistrare, vor fi formate grupurile de instruire care vor incepe in februarie 2018.- Evenimentele fac parte din Proiectul 16.4.2.017 ”Îmbunătățirea condițiilor pentru angajarea tinerilor în sectorul turismului”, finanțat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria si este implementat de catre Municipalitatea Kavarna, in parteneriat cu Universitatea Ovidius Constanta- Se adreseaza tinerilor din judetul Constanta care doresc sa-si dezvolte abilitatile profesionale si sa se realizeze cu succes in sectorul turistic- Rezultatele proiectului vor fi in folosul intregului sector turistic deoarece estimam ca dupa finalizarea cursurilor profesionale si de limbi straine, tinerii sa vor angaja in sectorul turistic- Orice persoana de pana la 30 de ani neimpliniti care locuieste pe teritoriului judetului Constanta.- Vor avea prioritatea persoanele care nu sunt angajate sau nu urmeaza o scoala in momentul inregistrarii- Persoanele trebuie sa aiba studii medii finalizate.