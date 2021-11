Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Au fost aleşi membrii comisiei de interviu pentru concursul de directori de şcoli

Consilieri locali constănţeni au fost convocaţi luni, 8 noiembrie, într-o şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre, pentru desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Constanţa în Comisia de Evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.Persoanele desemnate să reprezinte Consiliul Local în această funcţie sunt Costin Valeriu Avătavului – consilier local PNL Alexandru Marian Nazîru – consilier local PNL, Ateş Casimceali – consilier local PNL, Mihaela Andrei – consilier local PNL, Mirela Garip – consilier local USR - PLUS, Romeo Stavăr Vergea – consilier local USR - PLUS, Iulian Călin – consilier local USR - PLUS, Mihai Ochiuleţ – consilier local USR - PLUS, Ioana Claudia Dobre – consilier local PSD şi Dede Perodin – consilier local PSD.La şedinţa extraordinară au fost prezenţi 22 de consilieri locali, cinci fiind absenţi.Proiectul de aprobare a ordinii de zi a fost aprobat cu 22 de voturi.Costin Avătavului a obţinut 22 de voturi, Alexandru Marian Nazîru – 22 de voturi, Ateş Casimceali – 21 de voturi, Mihaela Andrei – 21 de voturi, Mirela Garip – 21 voturi, Romeo Stavăr Vergea – 21 de voturi, Iulian Călin – 21, Mihai Ochiuleţ – 21, Ioana Claudia Dobre – 21 de voturi, Dede Perodin – 20 de voturi.Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de Evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa a fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi o abţinere.