Secţii fără medici de gardă, la Spitalul Judeţean! Ce se întâmplă în situaţii de urgenţă

Secții fără medici de gardă, la Spitalul Județean! Ce se întâmplă în situații de urgență

Pacienții sunt preluați de asistentele medicale, iar dacă este vorba despre un caz mai complex, mai grav, atunci se cheamă de la domiciliu și un specialist.„Aceste secții au gardă la telefon. Pentru orice urgență, medicii sunt sunați și vin de acasă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul me-dical al SCJU, dr. Bogdan Obadă.Totuși, oamenii sunt nemulțumiți că, atunci când au nevoie de un medic, trebuie să aștepte.„Am ajuns în Urgență într-o stare destul de gravă, dar acolo nu a existat un medic care să mă preia. Mi s-a spus că trebuie să aștept, pentru că acesta și-a terminat programul de mult și, în aceste condiții, trebuie să-l sune ca să vină. Mi se pare anormal ca, în secolul XXI, să ajungi într-o unitate sanitară și să nu existe suficienți medici pe toate secțiile sau unele dintre acestea să nu aibă medici de gardă, care să poată consulta în permanență cazurile care ar putea apărea”, ne-a declarat un constănțean. Desigur, situația nu este singulară.L-am întrebat pe șeful secției de Chirurgie Maxilo-Facială, dr. Adrian Creangă, de ce nu există o gardă care să asigure asistența medicală bolnavilor care se prezintă la SCJU.„Spre exemplu, dacă apare un accident de circulație la care victima are lovituri la cap, se adresează Neurochirurgiei și dacă este nevoie de noi, colegii ne sună și venim imediat. La fel și cu ORL-ul, ne cheamă pentru supurații pe extensive, accidente etc.”, a precizat medicul.Acesta a mai spus că, până de curând, erau pe secție doar trei medici, acum sunt patru, dar pentru a face o gardă, trebuie să fie minimum cinci cadre medicale.„Ne-ar trebui mai mulți colegi. La acest moment, ne-ar trebui cel puțin trei colegi, mai ales că, pe viitor, eu și încă un coleg nu vom mai lucra, pentru că vom ieși la pensie și va fi și mai greu. Amândoi am primit deciziile de pensionare. Colegul nostru se va pensiona deja până la sfârșitul anului, iar eu voi mai sta câțiva ani. Pe această specializare, important este să te țină ochii și mâinile, de acest lucru depinde cât de mult îți poți continua activitatea”, a explicat dr. Creangă.Desigur, există varianta pregătirii rezidenților, dar, pentru acest lucru, este nevoie de o nominalizare din partea Universității „Ovidius” a unui medic care să fie responsabil cu pregătirea tinerilor.Aici apare o altă problemă și anume că nici medicii tineri nu sunt prea interesați de această specializare, în primul rând pentru că este foarte grea, apoi, ei trebuie să fie absolvenți de Medicină Dentară, apoi trebuie să fi terminat și cea de-a doua facultate, iar aceasta trebuie să fie, obligatoriu, Facultatea de Medicină Generală.„Cine stă să învețe 17 ani? Multe fete fac Medicină Legală sau Anatomie Patologică pentru că este plătită mult mai bine. Marea majoritatea pleacă la drum cu mare entuziasm, dar apoi, când văd cât de greu este, renunță și se orientează spre cabinetele de stomatologie”, este de părere șeful secției, dr. Adrian Creangă.