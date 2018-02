Secţia de recuperare neuropsihomotorie copii, de la Sanatoriul Techirghiol, în reabilitare

Secția de recuperare neuropsihomotorie copii, de la Sanatoriul Techirghiol, în reabilitare

Șapte milioane de euro vor fi investiți, în perioada următoare, în secția de recuperare neuropsihomotorie copii, din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. Fondurile sunt asigurate de Compania Națională de Investiții și este unul din cele mai mari proiecte dedicate recuperării copiilor cu diferite probleme neuropsihomotorii din întreaga țară.Săptămâna aceasta, Sanatoriul Balnear Techirghiol a primit premiul național „Ana Aslan” pentru performanță în recuperarea medicală și balneologie. Ceremonia, organizată de Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, a fost găzduită de Palatul Cotroceni.Acesta este unul dintre cele mai importante premii naționale purtând numele fondatoarei gerontologiei medicale românești, de la a cărei naștere s-au împlinit, recent, 120 de ani. În același timp, premiul marchează împlinirea a 65 de ani de la înființarea Institutului de Gerontologie și Geriatrie din România și 25 de ani de când acest institut unic a primit numele Ana Aslan. S-au scurs și două decenii de când Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie a elaborat un Program Național pentru asistența medico-socială a populației vârstnice din România.În semn de profund omagiu față de această copleșitoare personalitate a științei românești, premiul „Ana Aslan” a fost conferit unor instituții și personalități care au obținut rezultate excelente în cercetarea și gerontologia socială, în activități civice, de susținere a unor proiecte având ca arie de interes folosirea resurselor naturale în tratarea unor afecțiuni, în promovarea României ca destinație medicală prin factori de cură naturali, în dezvoltarea bazelor de tratament cu factori naturali pentru ameliorarea și fortificarea stării de sănătate la copii.Printre premianți s-a aflat și Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, considerat lider între stațiunile balneare românești, ocupând primul loc în clasamentul oficial realizat de Asociația română de balneologie.„Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol a înregistrat o creștere importantă a numărului de pacienți și implicit a încasărilor, dar și reducerea cheltuielilor. Pacienții beneficiază nu numai de tratamentele naturiste cu apă și nămol din lac, dar și de o aparatură medicală de ultimă generație ce se adresează unui spectru larg de afecțiuni. Această nouă gamă de aparatură reprezintă un sistem de fizioterapie avansat, care include atât cele patru module terapeutice clasice: hidrotermoteraptie, electroterapie, masoterapie și kinetoterapie, cât și terapii inovative ca robotica, realitate virtuală, câmp electromagnetic nanopulsat, și multe altele”, explică managerul Sanatoriului Techirghiol, Elena Roxana Almășan.Potrivit acesteia, în prezent, cel mai important obiectiv de investiție aflat în derulare la Sanatoriul Balnear Techirghiol este reabilitarea secției de recuperare neuropsihomotorie copii. Aceasta ar putea fi gata în 2019.v v vSanatoriul Techirghiol a beneficiat în acești ultimi ani de o promovare eficientă pe piața internațională, vizând statutul de lider european în domeniu, printr-o bună cunoaștere a virtuților terapeutice a factorilor de cură, prin protejarea lacului ca parte a patrimoniului universal, prin implicarea specialiștilor în cercetarea științifică multidisciplinară pentru aprofundarea studiilor dedicate lacului.În acest sens, reprezentanții Sanatoriului Techirghiol au participat la două întâlniri: „Investing in a sustainable and competitive european tourism”, întâlnire desfășurată în Bruxelles în cadrul Parlamentului European, și „Connecting europe through innovation”, întâlnire desfășurată în Madrid, militând alături de Comisia Europeană la dezvoltarea turismului medical balnear.