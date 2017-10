Secţia de Neuropsihiatrie Palazu Mare - între reparaţii şi demolare

Secția de Neuropsihiatrie Palazu Mare - între reparații și demolare

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a demarat, în urmă cu câteva luni, procedurile pentru demolarea clădirilor în care își desfășoară activitatea Secția de Neuropsihiatrie Palazu Mare, având în vedere vechimea lor. Demersurile sunt însă de durată, a arătat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, iar secția respectivă are nevoie stringentă de o serie de reparații. „Suntem la stadiul studiului de fezabilitate, urmează apoi adresele către Ministerul Sănătății, poate dura cel puțin un an luarea unui decizii, iar apoi alocarea fondurilor. Până se termină procedurile, am decis să facem niște reparații. Trebuie înlocuite niște ferestre, pentru a nu mai intra apa sau zăpada, schimbate niște instalații sanitare, să nu mai curgă apa pe toți pereții”, a arătat managerul. Lucrările vor fi realizate până la sfârșitul anului, cu fonduri rămase de la alte reparații. Precizăm însă că, în luna martie, SCJU Constanța a primit 2.700.000 de lei special pentru reabilitarea Secției de Neuropsihiatrie Palazu Mare. Dr. Dan Căpățână a considerat însă că este mai oportună demolarea decât repararea clădirilor, iar banii respectivi au fost utilizați în alte scopuri.