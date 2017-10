Se suspendă circulaţia autobuzelor supraetajate!

Se suspendă circulația autobuzelor supraetajate!

Pentru că sezonul estival s-a terminat, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, începând cu data de 11 septembrie, suspendă circulația autobuzelor supraetajate pe liniile 40 Mamaia și 100 Mamaia.De asemenea, începând cu aceeași dată, liniile de autobuze 40 C, 43 C și 100 C vor pleca din stația amplasată în fața Gării Constanța. Traseele acestor linii nu se modifică.