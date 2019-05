Se strică vremea! Prognoza meteo pe trei zile

Avem parte de un început de weekend frumos, cu mult soare, dar de duminică vremea începe să se schimbe, începând cu partea de vest a țării, pentru ca luni averse să fie semnalate în toată țara.Sâmbătă, vremea va fi caldă în sud și în sud-est și în general normală sub aspect termic în restul teritoriului. Pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare după orele amiezii, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, în nordul și nord-estul țării și în zonele de deal și munte și pe arii restrânse în rest. Noaptea, manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala local în jumătatea vestică și pe spații mai mici în celelalte regiuni. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități de apă mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sud-est, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, scrie romaniatv.netDuminică, în țară, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse mai însemnate, cu precădere în jumătatea vestică a teritoriului. Izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în regiunile estice, nord-estice și sud-estice, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime, ușor mai coborâte față de ziua precedentă, se vor încadra în general între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori tot in sudul extrem al Munteniei iar cele minime între 8 și 13 grade.Luni, vremea va fi în general instabilă. Vor fi înnorări temporar accentuate în cea mai mare parte a țării și se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Local cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar pe crestele montane treptat precipitațiile vor fi mixte. Local și temporar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade in Dealurile de Vest și 25 de grade in sudul; si in sud-estul Munteniei, iar cele minime între 3 și 13 grade.Sursa: romaniatv.net