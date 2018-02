SE SCHIMBĂ VREMEA! Meteorologii anunţă COD PORTOCALIU DE VISCOL

SE SCHIMBĂ VREMEA! Meteorologii anunță COD PORTOCALIU DE VISCOL

Dacă până astăzi am avut parte de temperaturi ridicate și vreme frumoasă în întreaga țară, acum, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie ne amenință cu temperaturi scăzute și ninsori în mare parte din țară. Avertizarea de cod portocaliu de viscol va fi valabilă până la ora 20.00. Astăzi, 4 februarie, în Moldova, Transilvania și Banat sunt anunțate lapoviță și temperatura maximă nu va depăși 9 grade Celsius.În nord-vestul țării va ninge moderat, iar în Maramureș temperatura maximă ajunge la 4 grade Celsius, iar în Crișana 5 grade.Pe valea Prahovei, vor predomina ninsorile, care vor deveni mai consistente, iar vântul va continua să aibă intensificări, viscolind și spulberând ninsoarea. De asemenea, vântul va atinge la rafală 70-80 de kilometri pe oră, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, 90-100 km/h.Totodată, în nord, nord-vestul și centrul țării, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare, iar local se va forma ghețuș sau polei.Luni, valorile termice vor fi mai scăzute decât duminică, dar în regiunile sudice vor fi tot mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 grad în nordul Moldovei, la Suceava și 9 grade în Oltenia, la Drobeta.Cerul va avea înnorări temporare mai ales în zonele montane și în nordul teritoriului, iar pe arii restrânse vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul va avea trecător unele intensificări în zona montană înaltă. Pentru cei care au intrat în concediu, odată cu vacanța intersemestrială a copiilor, ei vor putea merge la munte, unde pe pârtie, va exista suficient de multă zăpadă.