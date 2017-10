Se schimbă regulile adopţiilor. Cât de uşor va fi să înfiezi un copil

Se schimbă regulile adopțiilor. Cât de ușor va fi să înfiezi un copil

Sute de familii din Constanța așteaptă de ani de zile să poată lua acasă un copil orfan, să-i ofere un cămin și să-l iubească întocmai ca pe propriul lor copil. La rândul lor, micuții din orfelinate visează că, într-o zi, vor avea familia lor și vor avea cui să spună „mama“ și „tata“. Cu toate acestea, birocrația și legile întortocheate ale țării noastre fac din adopție un drum lung, anevoios, plin de obstacole descurajante.Constanța se află în topul județelor cu cei mai mulți copii adoptați în anul 2014, dar cifrele făcute publice de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție sunt aproape rușinoase. Din cifre reiese că, pe parcursul anului 2014, 821 copii au fost înfiați în țară și alți 13 în străinătate. Astfel, se pare că în municipiul București au fost încheiate cele mai multe adopții - 55, în județul Prahova - 43, în județul Dolj - 36, în Brașov - 34 și în județele Bihor și Constanța - 33. Asta în timp ce peste 4.000 de copii din toată țara sunt declarați adoptabili și 1.700 de familii sunt atestate să adopte. Cei mai mulți copii declarați adoptabili, adică 2.140, au între 7 și 13 ani, 1.063 au între 3 și 6 ani, 548 au între 0 și 2 ani, iar 309 au între 14 și 17 ani.În prezent, Legea adopțiilor este foarte restrictivă, procedurile standard ajungând să dureze chiar și aproape doi ani de zile. „Pentru copiii intrați în sistemul de protecție se prioritizează menținerea legăturilor cu familia biologică și lărgită și numai în cazul în care aceștia declară în scris că nu își doresc reintegrarea copilului, abia atunci copilul poate fi declarat adoptabil și se poate demara deschiderea procedurii de adopție. Timpul de adopție al unui copil poate fi redus prin declararea acestuia ca fiind adoptabil într-un timp cât mai scurt, precum și disponibilitatea familiilor atestate de a accepta și copii din categoria celor grei adoptabili”, explică purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea.Tocmai pentru a scurta timpul și a ușura procedurile, repre-zentanții ANPDCA au elaborat un proiect de modificare a legislației privind regimul juridic al adopției. Pentru a găsi cele mai bune soluții, ei s-au consultat cu asociații de părinți care au adoptat, cu organizații nonguvernamentale, dar cu instituțiile de stat. „Am încercat să accelerăm demersurile pentru dobândirea statutului de copil adoptabil, am încercat să flexibilizăm procedura de evaluare a familiilor care vin să adopte și apoi să introducem noi reglementări care să îi ajute pe oameni să adopte. Am redus și termenele, acolo unde se puteau reduce, sau le-am extins”, a anunțat Gabriela Coman, secretarul de la stat de la ANPDCA.Printre modificările propuse, se are în vedere ca, odată deschisă adoptabilitatea copilului, aceasta să rămână definitivă și ca atestatul părinții adoptatori să fie valabil doi ani, nu doar un an. De asemenea, se dorește schimbarea demersurilor de potrivire dintre copil și familiile care doresc să adopte.În ce privește adopțiile internaționale, se va reduce timpul de așteptare, astfel că, dacă timp de un an nu s-a găsit o familie din țară pentru adopția unui copil, acesta va putea fi declarat adoptabil internațional. În prezent, acest lucru se poate face numai după doi ani de așteptare.