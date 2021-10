Se schimbă ora. Pregătiţi-vă ceasurile!

În concluzie, trecerea la ora de iarnă înseamnă că o să dormim mai mult cu o oră, deoarece ceasul este dat înapoi cu o oră. De precizat că trecerea de la ora de iarnă se face după echinocţiul de toamnă, atunci când soarele traversează ecuatorul ceresc şi trece prin emisfera sudică.





La fel ca şi în anii trecuţi, trecerea la ora de iarnă se va face, şi în 2021, tot în ultima sâmbătă din luna octombrie. Deci, de data aceasta, în noaptea de 30 spre 31 octombrie, când ziua când se schimbă ora devine şi cea mai lungă zi din an. Schimbarea orei se face dând ceasul înapoi cu o oră pentru a trece la ora de iarnă. Drept urmare, ora 04.00 devine ora 03.00. Astfel, cea mai lungă zi din an este ziua în care se trece la ora de iarnă şi care are 25 de ore, în loc de 24 de ore.