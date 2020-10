Se schimbă ora. În weekend dormim cu o oră în plus

În acest weekend se schimbă ora. Aşa că, dragi constănţeni, aveţi grijă cum vă setaţi ceasurile, pentru că în noaptea de 24 spre 25 octombrie, ora 4.00 va deveni ora 3.00, deci vom dormi cu o oră în plus, iar 25 octombrie va fi cea mai lungă zi din an. Reamintim că ora de iarnă se aplică, în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Vestea bună este, însă, că din 2021 nu se va mai schimba ora.Totuşi, chiar dacă Parlamentul European a adoptat renunţarea la schimbarea sezonieră a orei, acest lucru se va întâmpla abia începând cu anul 2021. Aşadar, România îşi va mai schimba de câteva ori ora sezonieră, iar apoi va decide dacă va păstra ora de iarnă, care este valabilă în mai toate statele sau va adopta ora de vară. Eurodeputaţii au votat în favoarea renunţării la practica de ajustare a ceasurilor cu o oră în primăvară şi toamnă începând cu 2021.