SE SCHIMBĂ FAŢA ZONEI PENINSULARE A CONSTANŢEI. Iată cum arată şantierul în prezent. GALERIE FOTO

madam Merla

Aceasta Merla batuta in cap de soare sau de natura nu stim depsre ce vorbeste, cine o anunta pe ea sa asfalteze???? Poate viseaza doar, dar sigur minte. Chiar sub nasul ei mare, pe str Traian in dreptul primariei, se afla un sant pe mijlocul strazii de 5 luni si nu-l asfalteaza nimeni. Cred ca sigur ii place sa fie injurata de toti soferii care trec zilnic. Plus tot centrul Constantei, toate stradutele din spatele Tomis Mall, sunt praf, rupte si sparte. Dar ea ce sa vada din biroul ei smecher din Primarie???