Se renovează sala de sport de la Liceul Energetic. „Urgenţele şcolii erau altele!”

În ceea ce priveşte sălile de sport ale celorlalte instituţii de învăţământ, în cazul lor, vestiarele şi grupurile sanitare anexe sunt nerenovate de ani buni, iar imaginile spun totul.





Aşa că, zilele acestea, până la sfârşitul lunii august, aşa cum prevede contractul încheiat cu primăria, sala de sport a Liceului Energetic Constanţa se află într-un proces de modernizare, aceasta însemnând, în principal, înlocuirea duşumelei din lemn cu un covor din PVC, precum şi igienizarea pereţilor interiori ai clădirii. Acelaşi lucru se va întâmpla şi la Liceul „Călinescu”, sala de sport urmând a fi renovată.







„Pentru aceste lucrări ne-au fost alocaţi bani de la Primăria Constanţei. Chiar dacă urgenţele şcolii erau altele (refacerea grupurilor sanitare din cele două corpuri de clădire ale şcolii, de exemplu), ne-am bucurat să beneficiem de aceşti bani. În prezent, am realizat şi alte note de fundamentare privind şi alte lucrări necesare pentru modernizarea şcolii, precum înlocuirea gardului care împrejmuieşte terenul de sport, dar, mult mai importantă ar fi transformarea terenului viran din spatele şcolii de sport într-un spaţiu dedicat unor sporturi precum atletism, sărituri în lungime, sărituri la groapa de nisip. Am fi recunoscători administraţiei locale dacă ar avea în vedere aprobarea sumei pentru această lucrare. Evident, modernizarea interiorului sălii de sport este foarte binevenită, dar cum, în ultimii doi ani, inclusiv educaţia fizică s-a făcut online, iar cât permite vremea, sportul se face în aer liber, consider că ar fi foarte adecvată lucrarea menţionată”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul Liceului Energetic, prof. Claudia Niţu.





După o vizită de lucru la unităţile de învăţământ, el a declarat că la Grădiniţa nr. 34, din cartierul Medeea şi la sălile de sport ale liceelor «George Călinescu» şi Energetic sunt spaţii improprii pentru a găzdui activităţi educaţionale. Ca urmare, s-a decis ca grădiniţa să fie renovată integral, aici mirosul de mucegai fiind extrem de pregnant şi se doreşte ca preşcolarii să poată învăţa în condiţii mai bune.