Vești proaste pentru șoferi!

Se reintroduce taxa de poluare pentru automobilele second hand

Ştire online publicată Vineri, 29 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de lucru format din angajați ai Ministerului Mediului, Ministerului Economiei și reprezentanți din industria auto lucrează la o nouă formă a timbrului de mediu. Șeful Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica, citat de presa națională, a declarat că acest grup ar putea propune până la finalul acestui an o nouă variantă a timbrului de mediu.„Lucrurile sunt foarte dramatice”, spune șeful AFM, referindu-se la numărul mare de mașini rulate aduse în țară. El spune că grupul de lucru s-a întâlnit de două ori și a ajuns la concluzia că pot există două moduri de taxare. Până la acest moment se analizează taxarea o singură dată pentru întreaga durată de viață a mașinii sau o plată anuală cu o valoare mai mare pentru autovehiculele cu norma de poluare inferioară.Brezuica a spus că ar fi posibilă și o combinație între cele două, potrivit Hotnews.ro.În primele opt luni din 2017 au fost înmatriculate aproape 338.000 de mașini second hand din import, cu 75% mai mult decât în același interval al anului trecut, iar pentru mașinile Euro 2 și Euro 3 creșterea a fost de peste 100%.Autoritățile trebuie să găsească o soluție rapidă pentru a limita numărul autoturismelor foarte vechi care se înmatriculează în România. Încă din luna aprilie Auto Bild România atrăgea atenția că până la sfârșitul acestui an vom ajunge la mai mult de jumătate de milion de mașini second hand înmatriculate.Vârsta medie a parcului auto național va crește anul acesta la 13,1 ani, întrucât numărul autoturismelor rulate importate cu o vechime mai mare de 10 ani (normele Euro 3 și Euro 2) s-a dublat față de 2016.Timbrul de mediu a fost eliminat la 1 februarie 2017 și o consecință este că în întreg anul 2017 se va ajunge la peste 500.000 de mașini second hand aduse din alte țări.