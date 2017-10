Se reabilitează străzile din Cumpăna

În Cumpăna au început lucrările de reabilitare a străzilor. În prezent, se lucrează pe strada Ștefan cel Mare. Conform proiectului, la definitivarea lucrărilor, strada va avea șase metri lățime și va fi asfaltată.Potrivit viceprimarului Florin Neagu, lucrarea este cu atât mai importantă cu cât pe 250 de metri lungime au fost atribuite loturi de teren din vechea livadă. „Strada Ștefan cel Mare există de 50 de ani și nu a fost asfaltată niciodată, excepție făcând o porțiune“, a spus Florin Neagu, viceprimarul comunei Cumpana .Primăria Cumpăna face eforturi pentru asfaltarea tuturor străzilor din localitate, drept pentru care a transmis in data de 18 august, către Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în vederea validării, asfaltarea a 12,719 km de drumuri comunale. Străzile propuse pentru modernizare sunt: Ciocârliei, Păpădiei, Lujerului, T. Maiorescu, Antenelor, Ion Vodă, Iederei, Migdalului, Prel. Migdalului, Canalului, N. Titulescu, T. Vladimirescu, I.G. Duca, Viforului, Prel. Canalului, Padeș, Răscoalei, Al. Lăpușneanu, Ștefan cel Mare, D. Cantemir, Burebista, Salcâmului, M. Eminescu, G. Enescu, Th. Palade, L. Rebreanu, I. Creangă, V. Cârlova, N. Labiș, I.A. Bassarabescu, C. Brâncoveanu, Dealul Spirii, Th. Aman, Trandafirilor, Crizantemei și aleea Dealul Spirii.Comuna Cumpăna are 156 de străzi, ceea ce totalizează 102 kilometri de drum în interiorul localității.