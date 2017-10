Se prăbuşeşte natalitatea!

Se prăbușește natalitatea!

Este deja binecunoscut faptul că populația României este într-o continuă scădere. Însă, lunar, România pierde câteva mii de persoane. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, numai în luna decembrie 2015, numărul românilor a scăzut cu peste 5.000 de persoane.Astfel, în luna decembrie, s-a înre-gistrat nașterea a 14.931 de copii, cu 3.184 mai puțini decât în luna octombrie. În același interval, numărul deceselor a fost de 20.408, cu 1.228 mai puține decât în luna octombrie. Având în vedere că numărul persoanelor decedate este mai mare decât al celor născute, sporul natural provizoriu a fost negativ în luna noiembrie, cu 5.477 de persoane, la fel ca în luna octombrie (3.521 de persoane).Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna noiembrie a fost de 128 (8,6 copii sub un an la 1.000 de născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna octombrie, când a fost de 7,6 copii sub un an la 1.000 de născuți-vii.