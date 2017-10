Se prăbuşeşte faleza din Eforie Sud

Se prăbușește faleza din Eforie Sud

Faleza din Eforie Sud continuă să se surpe, bucată cu bucată. Încă o porțiune s-a prăbușit în urmă cu câteva zile. Pământul a luat-o la vale pe o suprafață de peste 200 de metri, alunecările amenințând și câteva gospodării. Este vorba despre o zonă de la marginea promenadei, în dreptul cartierului de locuințe, la capătul străzii Ion Vodă cel Cumplit. De la groapă și până la șosea mai sunt aproximativ 20 de metri. Însă, mai la nord, pământul a început să plece chiar de sub câteva căsuțe de vacanță, nelocuite, din fericire. Locuitorii cartierului sunt îngrijorați, mai ales că de ceva timp au observat că au apărut crăpături și pe pereții caselor lor, semn că solul este foarte instabil. Lucrări de consolidare în derulare Faleza din Eforie Sud este cuprinsă într-un amplu program de consolidare. Lucrările sunt coor-donate de Administrația Bazinală Dobrogea Litoral și finanțate de la bugetul de stat. „Porțiunea respectivă face parte, de fapt, din faleza Tuzla, iar, conform plani-ficării, acolo se va interveni anul următor. Lucrările au fost atribuite prin licitație în anul 2008 și sunt finanțate de la bugetul de stat. Constructorii au obligația de a realiza lucrările conform termenelor propuse. În această perioadă, din cauza precipitațiilor și a infiltrațiilor generate de topirea zăpezii, pot exista surpări în zonele în care lucrările nu au fost finalizate. Sigur că, în cazul în care vor apărea probleme, se va schimba ordinea lucrărilor, astfel încât să se stabilizeze malul respectiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton. La un pas de râpă Locuitorii din zonă spun însă că alunecările înaintează foarte rapid. „În ultimele zile, de când s-a topit zăpada, pământul o ia la vale văzând cu ochii. Mai are câțiva metri și ajunge la gardul casei. Este umiditate foarte mare. Poate să se prăbușească oricând”, explică un bărbat a cărui casă este chiar pe malul râpei. Spusele omului sunt confirmate și de câțiva muncitori, veniți să mute gardul unui camping aflat pe mal. „Acum o oră, când am venit, nu erau crăpăturile astea, chiar sub căsuță. Noi am mutat gardul, dar nu știm cât vor mai rezista căsuțele. Poate mâine (n.r. astăzi - 11 ianuarie) nu vor mai fi aici”, ne-a zis unul dintre muncitori. „Construcțiile în pericol sunt ilegale“ Contactat telefonic, primarul din Eforie, Ioan-Ovidiu Brăiloiu, ne-a spus că știe situația din zonă. „Alunecările au început acum trei-patru luni. În zonă se desfășoară lucrări ample, însă, din cauza timpului nefavorabil, nu s-a putut lucra în ultima vreme. Constructorul a curățat pământul care nu era bun și își face căile de acces. Din păcate, noi nu putem face mai mult de-atât pentru că nu face Primăria lucrarea. Noi suntem doar beneficiarii. De altfel, noi avem chiar un proiect pentru extinderea drumului în zonă. În ceea ce privește barăcile chiar de pe mal, acelea sunt construcții ilegale și am făcut deja demersurile pentru a solicita demolarea lor”, a explicat primarul.