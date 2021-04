Se pot vaccina pacienţii în cabinetele medicilor de familie? „Fiecare doctor va lua propria decizie”

Pe plan local, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din Constanţa, dr. Zitta Popa ne-a declarat că fiecare medic va hotărî dacă vrea sau nu să vaccineze în cabinet.





„Din punctul meu de vedere, consider că medicul de familie nu poate acorda fluxul necesar în cabinet, pentru a putea vaccina în siguranţă pacienţii, aşa cum se întâmplă acum în centrele speciale de vaccinare. Aceasta este părere mea, dar fiecare coleg va lua propria decizie. Am înţeles că, deocamdată, nu sunt foarte mulţi doritori. Cei mai mulţi dintre pacienţii mei, de exemplu, au fost deja programaţi de mine sau tinerii au făcut acest lucru singuri şi sunt deja vaccinaţi sau în curs de vaccinare. În prezent, în judeţul Constanţa avem aproximativ 400 de medici, iar aceste vaccinări se pot efectua doar în afara contractului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. În plus, pacienţii nu pot fi amestecaţi în sala de aşteptare cu cei care se prezintă la consultaţii. Cert este că un medic de familie are un program zilnic de şapte ore, timp în care el consultă la cabinet, dar are şi program de teren. În afară de acest program de teren, ar trebui ca cei care intră în acest contract să se asigure cu vaccinuri. Apoi trebuie asigurată programarea pacienţilor care vin, triajul, administrat vaccinul, deci şi asistenta va trebui să îşi mărească programul. Ca urmare, triajul, înregistrarea în sistem, eliberarea documentelor, supravegherea timp de 15 minute a pacienţilor, toate acestea sunt greu de realizat”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.





Dr. Popa a mai spus că, în plus, există nişte condiţii speciale de păstrare ale vaccinului, la care se adaugă panica populaţiei legate de vaccinul AstraZeneca. Ea este de părere că până acum, medicii de familie au contribuit foarte mult la consilierea pacienţilor, la programarea lor, la urcarea datelor în sistem.





Întrebată despre vaccinarea în propriile cabinete, dr. Veronica Chiorniţă ne-a declarat că nu ştie, încă, dacă vaccinările se vor face în cadrul programului de cabinet sau în afara lui. Ce este sigur este că acestea se vor face în baza unor programări, pentru a se putea stabili circuitele în cabinet. Adică, cei care sunt la consultaţii să vină separat de cei care vin la vaccin.





Ce părere au medicii de familie despre această decizie? Și-au manifestat aceștia dorința de a face o muncă suplimentară? Deocamdată, la nivel național, doar un sfert dintre ei s-au înscris pentru a-și vaccina anti-Covid pacienții, dar este posibil ca numărul acestora să mai crească. Precizăm că vaccinarea în cabinetele medicilor de familie se va face cu doze care pot fi ținute la frigider, cu vaccinul AstraZeneca și Johnson&Johnson, în funcție de cantitatea pe care țara noastră ar putea să o primească în perioada următoare.