Se poate reforma instituția? Cum descurajează poliţiştii locali spiritul civic al constănţenilor

„Vineri, 6 noiembrie, mă aflam în Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, la expoziţia Lumea lui Zaharia, unde urmăream un documentar video. În sala, aflată la etajul al doilea al muzeului, pătrundea muzica venită de la una dintre terasele din Piaţa Ovidiu, cu o asemenea intensitate că bruia sonorul şi făcea dificilă înţelegerea comentariului filmului din cadrul expoziţiei. Bruiajul sonor a fost sesizat şi de alte persoane aflate în sală, inclusiv de supraveghetoarea sălii, angajată a muzeului. Am sesizat telefonic dispeceratul primăriei, la ora 12.25. După 25 de minute, am fost sunat de către poliţistul local I.N, care se afla în Piaţa Ovidiu şi care m-a acuzat că aş fi făcut o sesizare nejustificată şi mi-a cerut să mă întâlnesc cu el în acel moment”, ne-a povestit constănţeanul.





A urmat un dialog în contradictoriu, cu agenţii locali care susţin că au filmat cu telefonul mobil în piaţă, strângând astfel „probe” că sesizarea nu era întemeiată şi că nu exista poluare fonică. „Pe tot parcursul discuţiei, poliţistul local a avut o atitudine conflictuală, agresivă şi de dispreţ la adresa mea, în absolut contrast cu amabilitatea mea. Mi-a cerut pe un ton răstit să îl întâlnesc, deşi constatarea faptelor nu presupunea prezenţa mea, iar identitatea mea era bine cunoscută dispeceratului primăriei, unde făcusem sesizarea. M-a acuzat, încă de la început, că sesizarea mea a fost una «nejustificată» şi m-a ameninţat că mă va sancţiona cu amendă («Veţi primi amenda acasă, prin poştă!»), ignorând absolut toată relatarea mea asupra faptelor, precum şi invitaţia mea de a discuta cu celelalte persoane care au sesizat tulburarea liniştii, care se aflau în muzeu”, ne-a mai relatat cetăţeanul.



„A vrut să dea o lecţie unui cetăţean!”





Acesta a solicitat Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa cercetarea disciplinară a agentului respectiv, „a cărui sarcină trebuia să fie asigurarea liniştii publice în Piaţa Ovidiu, dar care a vrut să dea o lecţie unui cetăţean care a acţionat civic”, susţine cel care a făcut sesizarea. „A ţinut să-şi exercite autoritatea împotriva unui cetăţean care dorea rezolvarea unei probleme de convieţuire, în loc să o folosească pentru a rezolva problema care fusese sesizată. A făcut o demonstraţie de forţă, împotriva unui cetăţean, utilizând o autoritate ce i-a fost dată pentru cu totul alte scopuri”, a precizat constănţeanul.



Omul se mai întreabă ce rost mai are ca cetăţenii să facă sesizare atâta vreme cât riscă să fie chiar ei amendaţi dacă situaţia reclamată se modifică până la sosirea agenţilor. Din păcate, astfel de relatări am primit deseori pe adresa redacţiei, mai ales din partea celor care sesizau probleme cu parcarea neregulamentară a autovehiculelor. În fapt, poliţiştii locali, în loc să încurajeze spiritul civic al constănţenilor ajung să îi ameninţe cu amenzi.





De altfel, un chestionar aflat chiar pe pagina Poliţiei Locale arată părerea clară a constănţenilor privitoare la activitatea instituţiei. La întrebarea „Ce părere aveţi despre campania Poliţiei Locale «Acţionează responsabil, atitudinea ta contează!»?”, mai mult de jumătate din cei care au răspuns consideră că această campanie este inutilă. Este evident că este nevoie de o schimbare de mentalitate a unor poliţişti locali care să asculte cetăţeanul şi să nu îl mai trateze din start ca pe un infractor.



„Încurajăm constănţenii să apeleze Poliţia Locală!”





Am încercat şi noi să luăm legătura cu reprezentanţii Poliţiei Locale Constanţa, însă relaţia cu publicul este ţinută de reprezentanţii Biroului de presă al Primăriei Constanţa. Aceştia ne-au asigurat că persoana care a făcut sesizarea va primi un răspuns oficial din partea Poliţiei Locale. „Încurajăm constănţenii să apeleze Poliţia Locală de fiecare dată când se lovesc de încălcarea legii, de fapte antisociale, de situaţii care îi deranjează. Nu se pune problema ca să fie sancţionaţi, sigur, cu excepţia situaţiilor aberante, deoarece se pune un echipaj în mişcare, se pun resurse în mişcare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.





