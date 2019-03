Se oprește curentul electric. Care sunt zonele afectate

O parte din constănțenii care locuiesc în zona KM 5 nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC E- Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, marții, în timpul lucrărilor.







Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 16, sunt afectați consumatorii din cartierul Km 5, de pe strada Hatman Arbore, strada Brazdei și strada Soarelui.







Între orele 9 și 13, sunt anunțate întreruperi în municipiul Mangalia, pe străzile Maramureșului, Banatului, demetrios Calatianul (parțial), Transilvaniei (parțial), Olteniei, Ateliere, blocurile OS7a, scările A și B, blocul OS7b, scările A și B, blocul P1, scările A, B, C, blocul P2, scările A, B, C, respectiv blocul P3, scările A, B, C, întrerupere totală.

De asemenea, între orele 9 și 17, se oprește curentul în localitatea Hârșova, pe strada Plantelor, blocul P6, întrerupere parțială, în localitatea Lumina și în localitatea Seimenii Mici, întrerupere totală.