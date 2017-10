Se lansează platforma "Voluntar pentru Constanţa!"

Se lansează platforma "Voluntar pentru Constanța!"

Grupul de Dezvoltare Durabila și Let’s do it, Romania lansează mâine, la Constanța, platforma de inițiativă civică „Voluntar pentru Constanța!”. Evenimentul se va desfășura la Biblioteca Colorată, in incinta Tomis Mall, la etajul al treilea.