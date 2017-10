Se înverzeşte Constanţa. A început campania de plantări de toamnă

Se înverzește Constanța. A început campania de plantări de toamnă

De câteva zile, marile intersecții din Constanța s-au umplut de flori. Primăria a demarat campania de toamnă de plantări și anunță lucrări însemnate în perioada următoare. Vor fi înlocuiți copacii tăiați în timpul verii sau cei care nu s-au prins toamna trecută și vor fi aduși arbori ornamentali în parcurile din municipiu.Lucrătorii de la Spații Verzi au pornit campania de toamnă de înverzire a Constanței. „Deocamdată am pus florile de toamnă și ne pregătim pentru plantările de arbori. Au fost demarate procedurile pentru achiziționarea lor, dar mai durează probabil câteva zile. Am vrea ca să fim gata până la finalul lunii noiembrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, George Coman.Potrivit acestuia, anul acesta vor fi plantați copaci mai mari, nu doar puieți. „Anul trecut, am plantat 13.000 de puieți de talie mică pentru a ne asigura că se prind. Acum vrem să aducem copaci mai mari, cu un diametru mai mare, pomi formați. Vor fi 6.000 de arbori de talie mare, de peste 2,5 metri”, a precizat George Coman.Astă primăvară, plantările de copaci au fost amânate tocmai pentru a fi siguri că aceștia vor supraviețui. „Din experiența anilor anteriori, am observat că este mai bine să facem plantări toamna, când se răcește. În ultimii ani, primăvara s-a scurtat și se încălzește foarte repede și riscăm să nu se prindă. Toamna însă este mai blândă și putem face plantări până spre finele lui noiembrie, chiar începutul lui decembrie”, a mai spus șeful de la Spații Verzi.Copaci noi în parcuriÎn următoarea perioadă, vor fi plantați platani, tei, plopi roșii. Iar pentru parcuri au fost aleși arbori din speciile paulonia și albizia, cunoscut și sub denumire de arborele de mătase. „Vrem să completăm vegetația arboricolă din parcurile din oraș pe culoare, de aceea ne-am gândit la niște arbori mai deosebiți, cum sunt paulonia și albizia. Pentru aliniamentele stradale, vom folosi platani, tei și plopi roșii. Aceștia vor fi plantați acolo unde au fost tăiați pomii bătrâni, unde sunt probleme cu noxele sau unde au fost accidente”, a completat George Coman.Înverzirea Constanței nu se oprește însă aici și se pare că în 2016 vor fi achiziționați de cinci ori mai mulți copaci. „Am discutat cu primarul interimar despre planurile pentru anul următor și ne pro-punem să plantăm în jur de 30.000 de arbori. Urmează să vedem ce specii vom alege și unde vor fi plantați”, ne-a dezvăluit șeful Serviciului de Spații Verzi.Continuă campania de curățenieChiar dacă ploile au mai redus din entuziasmul constănțenilor, campania de igienizare „Curățăm Constanța noastră” continuă. „Noi ne vedem în continuare de treabă, așa cum și pe oameni îi sfătuim să curețe în jurul blocurilor, caselor, nu în zonele unde este responsabilitatea firmei de salubritate a orașului. De asemenea, îi rugăm să păstreze curățenia, pentru că sunt zone unde s-a făcut curățenie, în Parcul Tăbăcărie sau pe valea portului, unde au fost aduse din nou gunoaie, după ce noi le-am strâns. Așa cum îi rugăm să nu fure florile din intersecții, pentru că ne-am trezit cu goluri pe care a trebuit să le umplem”, a mai spus George Coman.