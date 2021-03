Se îngroașă „gluma”! De ce nu scapă Constanța de sub teroarea maidanezilor

Din nefericire, astfel de nemulțumiri sunt din ce în ce mai frecvente, în special din cartierele mărginașe, unde maidanezii au pus din nou stăpânire pe străzi.



Nu vrea nimeni să captureze câinii de pe străzi?!





Este cunoscut deja faptul că de luni bune nu mai strânge nimeni câinii de pe străzi. S-a ajuns în această situație după ce Federația pentru Protecția Animalelor și Mediu a cerut în instanță anularea contractului de prestări servicii de capturare încheiat de Primăria Constanța, invocând faptul că a fost încheiat în baza Legii 98/2016 privind achizițiile publice, iar nu în baza Legii 100/2016. Instanța de judecată i-a dat câștig de cauză, contractul a fost anulat, iar de atunci reprezentanții primăriei tot scot la licitație noul contract, dar fără succes. Drept pentru care, potrivit reprezentanților autorității locale, în prezent se merge pe două direcții: pe de o parte se pun bazele unui regulament privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân, iar de pe altă parte se realizează sterilizarea tuturor maidanezilor. „De la începutul anului, au fost inițiate două proceduri pentru încheierea unui contract de capturare transport și predare a câinilor fără stăpân la care nu s-a prezentat nimeni. Prin urmare, intenția este de concesionare a unei părți din serviciul public de gestionare câini fără stăpân, respectiv activitățile de capturare și îngrijire. În acest sens, există un studiu de oportunitate din care rezultă că nu trebuie delegat Serviciul de gestionare câini fără stăpân în integralitate, ci doar activitățile de capturare și îngrijire a câinilor. De asemenea, în prezent se lucrează la modificarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân la nivelul municipiului Constanța, care va cuprinde, printre altele, controlul populației canine cu stăpân, respectiv drepturile și obligațiile deținătorilor de câini, promovarea adopțiilor, sancționarea abandonului și obligativitatea sterilizării”, a arătat Ionela Bărboi, din cadrul Biroului de Presă.



Veterinarii, atacați de iubitorii de animale





Pe de altă parte, din strategia Primăriei Constanța face parte și parteneriatul încheiat cu Animal Society de sterilizare a câinilor maidanezi. Prima etapă se va încheia în curând, urmând ca medicii veterinari să revină în vară, pentru o nouă lună de sterilizare. Deși nu sunt hingheri, medicii veterinari ai asociației au fost tratați ca atare de așa-zișii iubitori de animale din Constanța. „Sunt șase medici veterinari, nu sunt hingheri. Au fost alungați, aproape că au fost bătuți de cei care credeau că le omorâm căinii. De aceea sunt însoțiți de Poliția Locală, dar și așa au probleme. Nu vrem să omorâm câinii, îi sterilizăm, iar ei să își încheie viața în mod natural. În schimb, facem tot ce ține de noi să reglementăm problema cu prinderea câinilor. De două ori am urcat caietul de sarcini, nu a venit nimeni. Dorim să prestăm acest serviciu cu oamenii noștri, facem demersuri în acest sens”, a afirmat viceprimarul Ionuț Rusu.





Între timp, de săptămâna aceasta va începe un recensământ al maidanezilor.





În ultimele luni, orice ieșire din casă vine la pachet cu numeroase provocări. Pe de o parte, contextul pandemic impune numeroase măsuri restrictive. Pe de altă parte, tot mai mulți constănțeni reclamă că au ajuns să se teamă să mai meargă până în parc sau măcar până la stația de autobuz, din cauza haitelor de maidanezi. O astfel de sesizare ne-a parvenit din cartierul Poarta 6, unde o mămică și copilul ei în vârstă de 5 ani au trecut printr-o experiență traumatizantă. „Vineri dimineață, 5 martie, am plecat de acasă pentru a merge la grădiniță. La un moment dat, dinspre port a venit o haită de vreo nouă câini, imenși și gălăgioși. Ne-au înconjurat! Se hârjoneau, săreau unul pe altul, lătrau. Îl tot urmăreau pe unul dintre ei, care, de teamă, cred, se lipise de noi. Am vrut să ne întoarcem din drum, tot veneau după noi. Am cotit-o pe altă stradă, iar au venit după noi. Eram îngrozită, pentru că eram și cu cel mic de mână, care s-a speriat foarte tare! În plus, toți proprietarii de animale care erau cu câinii lor pe afară au dispărut imediat. Așa am mers câteva sute de metri, nu a fost modalitate să scăpăm de ei, îmi era teamă că în orice moment vom ajunge în colții lor”, ne-a sesizat Dorina S., o constănțeancă revoltată.