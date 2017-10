Se ieftinesc biletele RATC!

5

IPOCRIZIE SI PROPUNERI IMBECILE

PRINCIPALUL VINOVAT IN DEZASTRUL TRANSPORTULUI IN COMUN DIN CONSTANTA A FOST SI ESTE INCAPABILUL DE MAZARE. IN LOC SA MODERNIZEZE INFRASTRUCTURA EXISTENTA (,TRANVAIE SI TROLEIBUZE,) CU BANI EUROPENI, ASA CUM SE PROCEDEAZA IN TOATA EUROPA, ACEST INCAPABIL SI IRESPONSABIL A "MATURAT" TOTUL SI A CUMPARAT AUTOBUZE POLUANTE, DEMODATE SI SCUMPE DE LA VECINII DIN EST. ADICA CE SE PRODUCE MAI PROST IN ACEST MOMENT. ANARHIA CARE S-A PRODUS CU LINIILE DE MAXI-TAXI A FOST APROBATA DE PRIMAR SI GASCA LUI. AVEM CELE MAI IMBECILE TRANSPORTURI URBANE DIN ROMANIA. PRIN DISCURSUL PRIMARULUI, IERI LA TV.,A DEMONSTRAT INCA ODATA INCAPACITATEA LUI DE A TINE O CONVERSATIE LOGICA. IN AFARA DE FAPTUL CA ERA VADIT MORCOVIT ,FARA ZAMBETUL STUPID SI EXPRESII MISTOCARE DE MAHALA, NU AM CONSTATAT NICI O LOGICA IN CEEA CE DOREA SA SPUNA. NU MAI REPETAM FAPTUL CA LOCUITORII URBEI SUNT IN ACEEASI MASURA RESPONSABILI DE DEZASTRUL CONSTANTEI .SIGUR, LUI MAZARE O SA-I CADA SI LUI "GUVERNUL", DAR PANA ATUNCI A REUSIT SA TRANSFORME ORASUL INTR-UN TARG MEDIEVAL. RECONSTRUCTIA O SA O APUCE STRANEPOTII NOSTRI. CEI SCEPTICI LA CELE MENTIONATE POT VEDEA PE INTERNET TRANSPORTURILE IN COMUN DIN CLUJ, TIMISOARA, ORADEA ETC.