Se extinde City Mall. Cum va arăta mall-ul şi când vor fi gata lucrările

6

parc

Platoul din fata mall-ului era si inainte, dar avea mai multe spatii verzi cu flori, nu ca acum piatra cubica aruncata d. In zona taxiurilor si a bancutelor de beton era Restaurantul Bulevard, iar toata parcarea era spatiu verde, copaci. De la intrarea mall-ului porneau treptelele care coborau in parc, cu o alee frumos amenajata unde in stanga si in dreapta erau bancute si daca imi aduc bine aminte au fost si mese de sah, mult spatiu verde, cum coborai treptele in dreapta era o statie a trenuletului, si statia de epurare. Deci, da, mult spatiu verde sacrificat pentru a fi facut un mall. Nu am zis ca s-a distrus parcul pentru a se construi un mall. Din parc se pierde putin cate putin pana nu o sa mai ramana decat lacul si 2-3 petice de pamant. Si lacul care isi pierde delimitarile prin marginile care se prabusesc la fiecare inghet-dezghet.