Se dublează populaţia în cartierul "Henri Coandă"! Până la toamnă, zece blocuri noi, date în folosinţă

Se dublează populația în cartierul "Henri Coandă"! Până la toamnă, zece blocuri noi, date în folosință

Cele zece blocuri noi construite în cartierul „Henri Coandă” ar putea fi date în folosință până la toamnă. Peste 1.300 de persoane, toate cazuri sociale, se vor muta în apartamentele pregătite de autoritățile locale. Solicitările sunt de aproape trei ori mai multe, așa că repartizarea va fi făcută pe baza unor criterii foarte stricte. În plus, locatarii întregului cartier vor trebui să respecte mai multe condiții impuse de Primăria Constanța, cum ar fi obligativitatea de a-și trimite copiii la școală și de a-și face analizele gratuite anuale.La sfârșitul săptămânii trecute, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate în campusul social „Henri Coandă”. Este vorba despre etape premergătoare repartizării despre care primarul Decebal Făgădău estimează că se va face în câteva luni.„S-au produs actele necesare în vederea predării în administrare și ușor-ușor vom ajunge să predăm către beneficiari locuințele din etapa a doua a campusului «Henri Coandă». După ce încheiem această etapă, vom trece la repartizare și la semnarea contractelor. Aceste contracte vor veni însă cu ceva în plus, pentru că din prima etapă am luat și bunele, și relele, așa că vom impune niște condiții. Încercăm astfel să integrăm campusul în viața orașului”, explică primarul Constanței.Frecventarea școlii și analizele medicale anuale, obligatorii Potrivit acestuia, una din condițiile care le va fi inclusă în contract este obligația familiilor cu copii de a-i duce la școală.„Dacă nu duci copilul la școală, cu părere de rău, înseamnă că nu vrei să te integrezi. Comunitatea te-a ajutat pe tine, fă și tu ceva pentru comunitate. Este un minim gest de recunoștință pentru comunitate să îți educi copilul. De asemenea, statul român asigură acces la asistență medicală gratuită, prin acest set anual de analize. Trebuie să vii cu dovada că ți-ai făcut analizele pentru că trăind într-o comunitate atât de aglomerată, riscul nu incide doar asupra individului, ci asupra comunității”, mai spune edilul.De asemenea, autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe beneficiarii apartamentelor sociale cu integrarea pe piața muncii și în viața orașului. „Împreună cu o fundație norvegiană, vom încerca să scriem un proiect, astfel încât să construim acolo, în vecinătate, un centru comunitar, astfel încât ei să poată beneficia de cursuri de educație, de educație sexuală, de igienă, de integrare, de meșteșuguri, de limbi străine, ușor-ușor să venim și noi, comunitatea, alături de ei, să le arătăm că integrarea se face pas cu pas, cu răbdare, dar prin educație și prin înțelegere și de-o parte și de cealaltă. Așa că îmi doresc să nu ne apuce toamna cu apartamentele goale. Până în toamnă vreau să finalizăm acest proces pentru că mă ajută să înțeleg și cum să planific bugetul pentru anul următor”, a completat Decebal Făgădău.În prezent, în „Henri Coandă” sunt locuite 906 apartamente, din care 339 au o cameră, 396 cu două camere și 171 cu trei camere, în care trăiesc aproximativ 2.400 de persoane. Etapa a doua vizează 10 blocuri, totalizând 570 de locuințe: 270 cu o cameră, 240 cu două camere și 60 cu trei camere. Numărul total de solicitări depășește deja 3.000.