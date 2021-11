Se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu

După un an de absenţă, pe 26 noiembrie se vor aprinde beculeţele în cel mai frumos Târg de Crăciun, cel de la Sibiu, au anunţat oficial, joi, 11 noiembrie, organizatorii. Ediţia din acest an va fi una restrânsă, de pandemie, cu respectarea condiţiilor sanitare, astfel că accesul se va face în baza certificatului verde. Organizatorii au redus numărul căsuţelor de la 120 la 80, iar accesul va fi permis pentru maxim 2.500 de peroane. Pentru că incidenţa în Sibiu a început să scadă, ajungând la 9,73, organizatorii au declarat că târgul a fost decalat cu două săptămâni, dar tot e bine că are loc. „În mod normal târgul ar fi trebuit deschis în weekendul care urmează, dar n-a fost posibil anul acesta. Pentru un astfel de eveniment pregătirile durează câteva săptămâni, iar în perioada când trebuia să înceapă, lucrurile nu arătau prea bine din punct de vedere al pandemiei şi a fost clar că trebuie să aşteptăm”, a declarat Andrei Drăgan Răduleţ, organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu. În Piaţa Mare, locul unde se desfăşoară târgul, Căsuţa lui Moş Crăciun a fost transformată în cel mai vesel centru de vaccinare. „Am închis perimetrul, am planificat două intrări. Am redus numărul de căsuţe cu aproximativ 30% şi am crescut spaţiile disponibile. Unele elemente au fost eliminate, care ocupau mult spaţiu, precum trenuleţul pentru copii, era foarte frumos dar lua mult spaţiu şi o pistă de karting. Nu vom avea concerte, vom avea muzică ambientală, ne vom bucura de roata panoramică, de proiecţiile din Piaţa Mare şi de patinoar”, a mai spus organizatorul târgului de Crăciun de la Sibiu. Ediţia din acest an este a XIV-a şi va avea loc până pe 2 ianuarie 2022. Programul va fi zilnic, de luni până duminică, de la ora 10.00 până la 22.00. Cine vrea să participe la deschidere, în data de 26 noiembrie, la ora 19.00 se vor aprinde luminiţele de Crăciun.