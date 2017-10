Se deschide adăpostul pentru câini şi cai abandonaţi de la Cernavodă

Săptămâna viitoare

Se deschide adăpostul pentru câini și cai abandonați de la Cernavodă

Vineri, 28 Septembrie 2012.

Organizația „Save the Dogs and Other Animals” va inaugura, săptămâna viitoare, la Cernavodă, primul adăpost la standarde europene pentru animale abandonate.Evenimentul se va desfășura joi, 4 octombrie, cu prilejul Zilei Mondiale a Animalelor, începând cu ora 11,00. La festivitate, și-au anunțat participarea Excelența Sa Mario Cospito, ambasadorul Republicii Italiene la București, Excelența Sa Martin Harris, ambasadorul Regatului Unit în România, Andrea Zanoni, vicepreședintele grupului reunit pentru bunăstarea animalelor din Parlamentul European. Adăpostul, botezat „Footprints of Joy”, va primi atât câini abandonați, cât și cabaline.