Se dau ajutoarele de la Uniunea Europeană, la Constanţa. De unde puteţi ridica pachetele

Se dau ajutoarele de la Uniunea Europeană, la Constanța. De unde puteți ridica pachetele

Persoanele cu venituri mici din județul Constanța își pot ridica, în sfârșit, pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană. Începând de ieri, Primăria Constanța a demarat distribuirea ajutoarelor alimentare persoanelor defavorizate, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014.Pachetele pot fi ridicate astăzi și mâine, între orele 8 și 16, și săptămâna viitoare, până vineri, de la patru centre de distribuție. Beneficiarii sunt împărțiți pe centre în ordine alfabetică, așa că, înainte de a vă duce la un centru, este bine să verificați unde aparțineți. Beneficiarii își pot lua ajutoarele pe baza cupoanelor individuale emise în baza datelor furnizate de Ministerul Muncii.La Clubul Pensionarilor Cireșica, de pe strada Cișmelei nr.16, sunt așteptați beneficiarii din toate categoriile, al căror nume de familie începe cu litera A până la numele de familie care începe cu litera C inclusiv. La Clubul Pensiona- rilor „Zamfirescu”, de pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 4, sunt așteptați be-neficiarii din toate categoriile al căror nume de familie începe cu litera D până la numele de familie care începe cu litera L inclusiv. De la Clubul persoanelor cu handicap, din Piața Agroalimentară Tomis III, pot ridica pachetele be-neficiarii din toate categoriile, al căror nume de familie începe cu litera M până la numele de familie care începe cu litera P inclusiv. Iar de la sediul de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 6, bl. LE9, parter (vis-a-vis de Universitatea „Andrei Șaguna”) pot lua pachetele beneficiarii din toate ca-tegoriile al căror nume de familie începe cu litera R, până la numele de familie care începe cu litera Z inclusiv.Fiecare beneficiar va primi două cutii de carton cu conținut identic, inscripționate cu siglele Guvernului României și ale Uniunii Europene. Fiecare cutie va conține trei pungi făină albă de grâu, trei pungi mălai, o pungă paste făinoase, două sticle de ulei, două pungi zahăr, patru conserve din carne de porc, trei conserve din carne de vită în suc propriu și cinci conserve de pate de ficat.Cine are dreptul la pacheteAu dreptul la ajutoarele de la Uniunea Europeană familiile și persoanele singure, cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, șomerii care primesc o indemnizație lunară de până la 400 de lei, precum și cei care nu mai primesc această indemnizație, pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie de sub 400 de lei pe lună, pensionarii beneficiari ai indemnizației sociale, al căror venit se află sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii și persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Persoanele care fac parte din mai multe categorii nu vor primi decât un singur pachet.Constănțenii care au intrat în grupul țintă în intervalul între data constituirii bazei de date și data distribuirii ajutoarelor alimentare pot fi incluse pe listele suplimentare. Ei trebuie să prezinte documentele care atestă venitul lor, însă vor mai primi pachete numai dacă vor mai rămâne disponibile după distribuirea celor care au cupoanele individuale.