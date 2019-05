Se dă startul la „Rock IT Fest“, a treia ediție a Evenimentului de Tehnologie Informatică Crucial

A treia ediție a Evenimentului de Tehnologie Informatică Crucial (ETIC) va avea loc pe 9 mai și își propune să revoluționeze din nou conceptul de eveniment IT în partea de SE a României. Drept urmare, organizatorii vă invită să evadați din monotonia biroului și să pătrundeți într-o atmosferă de festival.

„Evenimentul Rock IT Fest din acest an are ca scop principal prezentarea celor mai noi soluții de infrastructură informatică, securitate și printing. De asemenea, vom prezenta cele mai noi tehnologii aduse de partenerii noștri principali din Romania: Paloalto Networks, Fujitsu, Dell EMC, Kaspersky Lab, Brother, Epson, ESET, Bitdefender, Kyocera, Newline, Microsoft, SonicWall, Symantec, Thycotic, MailStore, ManageEngine. La Rock IT Fest, veți descoperi că împreună cu noi posibilitațile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea afacerii dumneavoastră sunt infinite și vă veți reaminti cât de plăcut poate fi să faci totul acompaniat de muzică bună“, au transmis organizatorii evenimentului.

Participarea la acest eveniment se face în limita locurilor disponibile. Pentru înregistrare, vizitați pagina https://rockitfest.ro.







Cine este Crucial Systems & Services

De peste 21 ani, Crucial Systems & Services este una dintre cele mai de succes companii de IT prezentă pe piața din sud-estul României, o piață mereu în schimbare, din ce în ce mai exigentă când vine vorba de noutate.

Pe piața locală, Crucial Systems & Services oferă serviciul de Helpdesk 24 ore/zi, 365 zile/an în limba română, unde problemele de service ale clienților sunt rezolvate de către o echipă de ingineri cu experiență, specializați atât pe asistență hardware, cât și pe asistență software și consultanță IT&C.