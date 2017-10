Se dă startul la fertilizarea in vitro pe banii statului

Peste 800 de cupluri din România vor beneficia, anul acesta, de procedura de fertilizare in vitro, în cadrul unui program al Ministerului Sănătății care va debuta la 1 iunie. Potrivit ministrului Sănătății, Cseke Attila, în România există în prezent 19 unități sanitare publice și private în care se realizează proceduri de fertilizare in vitro. „În mod cert, programul se va derula în cele două centre din unitățile sanitare de stat, respectiv Spitalul de Ostetrică-Ginecolologie «Panait Sârbu» din Capitală și Spitalul Județean Clinic de Urgență din Cluj-Napoca. De asemenea, programul se va putea desfășura și în unitățile private care aleg să îl acceseze”, a precizat Cseke. Ministerul Sănătății va efectua plata procedurii de fertilizate in vitro, respectiv 1.200 de euro pentru fiecare procedură, dar nu va asigura și costurile medicației necesare înainte de procedură. Acestea pot depăși chiar și 1.000 de euro. Instituțiile private nu vor putea solicita de la pacient coplata serviciilor. Bugetul alocat programului în 2011 este de patru milioane de lei. În cazul în care procedura s-a finalizat cu o naștere, centrul va primi din partea statului și o bonificație de 300 de euro. Se pot înscrie femeile între 24 și 40 de ani, slabe și căsătorite Criteriile de admitere în program sunt: vârsta femeii între 24 și 40 de ani, cel puțin un membru al cuplului trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, cel puțin un membru al cuplului trebuie să dețină statutul de asigurat de cel puțin doi ani, cuplul trebuie să fie căsătorit de cel puțin doi ani, niciunul dintre membrii cuplului să nu aibă copii în viață, rezerva ovariană să fie în limite normale, indexul de masă corporală al femeii (indicator bazat pe raportul dintre înălțime și greutate) să fie între 20 și 30. Pentru fiecare cuplu, statul suportă cheltuielile unei singure proceduri. Alte eventuale proceduri se fac pe cheltuiala cuplului. Rata de succes în Europa a procedurilor in vitro este de 35%, iar cea a procedurilor urmate de nașterea propriu-zisă este de 29%. Potrivit statisticilor Agenției Naționale de Transplant, în 2007, au fost realizate, în România, 1.017 astfel de proceduri, iar un an mai târziu, 1.558. Nu se cunoaște însă rata de succes a acestora.