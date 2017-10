Se chinuieşte să-şi facă dosarul de pensie de mai bine de jumătate de an

Se chinuiește să-și facă dosarul de pensie de mai bine de jumătate de an

Un pensionar român, stabilit în Italia, se luptă cu birocrația românească pentru a-și primi pensia cuvenită la bătrânețe. Paul Feraru și-a depus dosarul de pensie în luna aprilie, însă nici până la această dată nu și-a primit drepturile bănești. Disperarea este cu atât mai mare cu cât bărbatul este grav bolnav și are nevoie urgentă de medicamente. Gârbovit de cei 23 de ani de muncă în țară, în cadrul armatei, și de alți șase în Italia, dar și de traiul greu, un bătrân a așteptat cu nerăbdare să poată ieși la pensie. „Am lucrat ultimii șase ani în Italia, acolo unde sunt stabilit și acum, dar am întocmit toată documentația necesară pentru a primi pensie și am depus-o la Casa Județeană de Pensii (CJP) Constanța, la Compartimentul Pensii Internaționale”, și-a început povestea Paul Feraru, bărbatul care a sunat la redacția „Cuget Liber” tocmai din Italia. Promisiuni că-și va primi pensia în octombrie Așteaptă de șase luni să primească prima pensie și sună mereu la sediul CJP Constanța, la Compartimentul Pensii Internaționale, dar până în prezent nu a primit un răspuns favorabil. „Nu au cum să-mi dea pensie pentru că nu au traducător. Eu sunt bolnav și am nevoie de bani. Până când mai trebuie să aștept?”, se întreabă vârstnicul. Nu disperă încă, dar nici mult nu mai are. Reprezentanții CJP Constanța ne-au confirmat că nu au avut traducător de limba italiană, însă acum nu mai este nicio problemă. „A existat o problemă în luna aprilie, când am rămas fără traducător, însă acum avem persoană pe acest post”, a declarat Gabriela Voicu, purtătorul de cuvânt al CJP Constanța. Legat de dosarul lui Paul Feraru, purtătorul de cuvânt ne-a spus că se află la tradus și va fi gata în mai puțin de o săptămână. „Decizia de pensionare va fi emisă luna aceasta, cel târziu pe 30 septembrie, urmând ca Paul Feraru să-și poată ridica pensia începând cu luna octombrie, retroactiv”, a completat Gabriela Voicu. Serviciul de traduceri, oferit gratuit de CJP De lipsa unui traducător autorizat au avut de suferit șase persoane, care au așteptat să le fie făcut dosarul de pensionare. Gabriela Voicu a motivat lipsa unui traducător autorizat astfel: „Trebuia să contactăm o firmă care să aibă traducători pentru toate limbile de circulație europeană printr-un procedeu de licitație. A trebuit făcută o cercetare de piață. Prin lege, suntem obligați să facem licitație în sistem electronic. Procedeul este în felul următor: intrăm pe SEAP, unde se înregistrează firme, pe www.e-licitatii.ro, și acolo are loc procedeul de înregistrare în sistem. Noi intrăm și căutăm oferta care ne permite să ne încadrăm în bugetul alocat pentru un astfel de serviciu și, după ce contactăm o firmă care are traduceri pentru toate limbile de circulație europeană, încheiem contractul sau nu”. Voicu a mai explicat care sunt situațiile în care dosarele durează atât de mult: „Există trei posibilități: fie nu avem bani cât cere firma, fie nu sunt ofertanți înscriși, fie încheiem contractul, așa cum s-a întâmplat acum”. Serviciul de traduceri este oferit gratuit de CJP Constanța, însă oamenii care nu doresc să aștepte atât de mult își pot traduce actele apelând la un traducător autorizat, contra cost. Dacă Paul Feraru ar fi avut posibilitatea să apeleze la o firmă de traduceri, și-ar fi primit până acum pensia. „În general, un dosar de pensie se întocmește în aproximativ două luni, dacă nu intervine ceva, indiferent că persoana se află în țară sau apelează la Compartimentul Pensii Internaționale”, a conchis Voicu.