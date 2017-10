Se cer bani pentru biserică. E bine că se fac biserici. Dar şcoli, spitale sau parcări?

10

pentru Gica Contra

Mai Gica tu ai un nume predestinat , sa te impotrivesti la toate , numai de dragul de a te impotrivi. Tu, dupa cum se vede, nu ai nevoie de Biserica dar sant multe alte milioane de oameni in tara asta , care au nevoie de Biserica. Tu sigur esti urmasul vreunui securist nenorocit. Securisti care au daramat bisericile in perioada comunista, securisti care au intentat proces icoanelor din biserici si dupa aceea le-au condamnat la moarte ,tragand cu mitraliera in ele. Tu spui ca datorita bisericii a ajuns Romania in aceasta situatie deplorabila. Nu din cauza Bisericii a ajuns asa , a ajuns in starea jalnica din cauza ca; de la revolutia si pana in prezent tara a fost condusa de esalonul 2 si 3 din partidul de trista amintire, adica comunistii. In prezent tara este condusa de copiii si nepotii fostilor comunisti si securisti infecti, care sau transformat peste noapte in capitalisti. Spui ca ai fost botezat la varsta de cateva luni , cand nu aveai discernamant. Tu nu ai discernamant nici acum. Biserica nu spala creiere asa cum spui tu, ci comunistii, globalistii si atei spala creierele oamenilor, sa nu mai aibe nici un reper in viata. Habar nu ai tu cate case de copii au fost construite si intretinute de Biserica cu ajutorul credinciosilor. Tu nu cred ca ai ajutat pe cineva in viata ta, ai atata ura in tine , incat nici "buna ziua" nu esti instare sa dai cuiva. Dumnezeu sa te ierte, ca nu sti ce faci.

Răspuns la: vreau o tara ca~n afara

Adăugat de : Gicu, ieri, ora 18:31

Nu avem nevoie de biserici. Biserica, ca institutie, este unul din motivele pentru care am ajuns in aceasta situatie deplorabila. Aceasta instututie...