Se caută voluntari şi coordonatori pentru Ziua de curăţenie generală

Se caută voluntari și coordonatori pentru Ziua de curățenie generală

„Let’s do it Romania!” a decretat sâmbătă, 24 septembrie, zi de curățenie generală în întreaga țară. Pentru a participa la campanie vă puteți înscrie ca voluntar și chiar ca și coordonator. Pentru voluntari puteți folosi formularul de înregistrare de pe website-ul www. letsdoitromania.ro.Dacă vreți să fiți coordonator de echipă trebuie să trimiteți un CV pe constanta@letsdoitromania.ro. Momentan posturi libere sunt de coordonator logistică, coordonator relații cu autoritățile și coordonator strângere de fonduri.De asemenea, echipa constănțeană „Let’s do it Romania” face apel la firmele care vor să se implice în această cam-panie, companiile putând fi promovate ca parteneri de proiect.Proiectul „Let’s do it Romania” a fost înființat ca urmare a indiferenței oamenilor și a autorităților locale față de poluarea mediului înconjurător cu deșeuri. Anul trecut, peste 200.000 de voluntari au strâns mai mult de 550.000 de saci cu gunoaie.