Se caută voluntari pentru ridicarea a opt case sociale, la Cumpăna

Dacă ai puțin timp liber la dispoziție și te pricepi puțin și la materiale de construcții, ai șansa de a face o faptă bună și de a ajuta la ridicarea unei case pentru familie fără adăpost. Asociația Habitat for Humanity România recrutează 100 de voluntari care să construiască opt locuințe pentru opt familii cu venituri reduse, în cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat „Big Build” 2018, care are loc la Cumpăna, județul Constanța, între 1 și 5 octombrie 2018.Cele opt familii trăiesc în condiții grele în prezent și au nevoie de un acoperiș deasupra capului. Voluntarii se pot înscrie până pe 17 septembrie pe platforma www.habitat.ro/bigbuild, unde își pot crea un profil de fundraiser pentru a strânge donația recomandată de 550 lei. Din această sumă, Habitat for Humanity România va acoperi o parte din costurile materialelor de construcții și echipamentul de protecție pentru fiecare voluntar. Cei dornici să ajute la construcția primei case decente pentru familii greu încercate pot face voluntariat timp de două, trei sau cinci zile în perioada 1 - 5 octombrie, timp în care vor lucra alături de familiile beneficiare. Voluntarii nu au nevoie de experiență în construcții, căci vor fi îndrumați permanent de o echipă de constructori profesioniști.„Voluntarii Habitat for Humanity vin pe șantierele noastre pentru a construi un viitor mai bun pentru oameni care nu au avut norocul multora dintre noi. Ajutorul lor nu se oprește doar la construcția propriu-zisă a unei case. Căutăm și acum, pentru BIG BUILD 2018, oameni care să schimbe pentru totdeauna viața unor părinți și copii pe care nu îi cunosc încă, dar de care se vor lega pentru totdeauna”, spune Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.Programul de lucru începe luni dis-de-dimineață, când pe șantier se află doar fundațiile caselor. De-a lungul celor cinci zile, voluntarii vor ridica integral locuințele - vor construi pereții, vor monta acoperișurile, vor izola termic locuințele și vor aplica tencuiala decorativă. La finalul evenimentului, vineri după-amiază, casele vor fi finalizate 100% la exterior și 80% la interior.