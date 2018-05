Se caută o soluţie de rezolvare urgentă a situației de la Șantierul Naval Mangalia

Se caută o soluție de rezolvare urgentă a situației de la Șantierul Naval Mangalia

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, solicită, din nou, autorităților centrale ale statului, prin intermediul mai multor petiții, soluționarea urgentă a situației Șantierului Naval din Mangalia și luarea unei decizii finale privind soarta platformei industriale.Într-o scrisoare adresată președintelui României, primului-ministru și ministrului Economiei, edilul din Mangalia atrage atenția că prelungirea stării de incertitudine privind situația acestui șantier de lungă tradiție va accentua criza economică deja existentă și va avea un impact social negativ pentru județul Constanța.„În calitate de primar al unității administrativ teritoriale a municipiului Mangalia, doresc să vă informez asupra faptului că prelungirea situației de incertitudine generează panică în rândul a mii de oameni care nu au siguranța unui loc de muncă, știindu-se faptul că șantierul reprezintă un pol economic important, în industria de construcții și reparații nave. În plus, situația existentă creează și un impact social negativ, deoarece mii de locuri de muncă din industria de construcții și reparații nave sunt puse în pericol”, a subliniat primarul Cristian Radu, în documentul transmis oficialităților statului.Demersul edilului din Mangalia nu este singular, el trăgând un semnal de alarmă încă de la începutul acestui an, când, printr-un document similar, s-a adresat oficialităților statului în găsirea unei soluții imediate pentru rezolvarea situației angajaților de la DMHI.„Personal, am fost de mai multe ori la ministerele de resort, am trimis scrisori, petiții în care am atras atenția că la Șantierul Naval Mangalia este o bombă socială cu ceas, care ar putea exploda în orice moment, dacă nu se semnează un contract cu un investitor strategic”, a completat edilul.Potrivit datelor statistice, în 2016, șantierul naval avea 2.399 de angajați proprii, alături de cei peste 4.700 de angajați ai societăților colaboratoare. În acest moment, aici mai sunt aproximativ 1.700 de angajați.„Facem încă o dată apel la dumneavoastră, stimate domnule președinte, pentru a analiza și a vă implica direct în soluționarea urgentă a situației Șantierului Naval din Mangalia și în luarea unei decizii finale privind soarta acestuia, ținând cont de întreaga infrastructură existentă, de miile de locuri de muncă pentru locuitorii din Mangalia și localitățile limitrofe, dar și de necesitatea continuării și dezvoltării acestuia, ca pol strategic al economiei naționale”, a conchis primarul Mangaliei, Cristian Radu, în scrisoarea adresată președintelui României.