Se caută măcelari şi asistenţi medicali

Se caută măcelari și asistenți medicali

244 de locuri de muncă în Uniunea Europeană sunt disponibile, săptămâna aceasta, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe sunt pentru farmacist și asistent medical în Malta. Ministerul Sănătății din Malta caută 220 de persoane calificate în aceste două meserii, oferind salarii cuprinse între 13.800 de euro și 18.500 de euro pe an, în funcție de studii și experiență. În Marea Britanie, la Jacaranda Recruitment Ltd., sunt libere cinci posturi de asistent social. Retribuția brută pornește de la 23.050 de lire pe an și poate ajunge chiar la 41.100 de lire sterline. În Slovenia, la Bolnisnica Sezana, Cankarjeva Ulica, sunt disponibile două posturi de medic specialist. Salariul de pornire este de aproximativ 2.600 de euro pe lună. În Suedia se caută specialiști pe probleme de personal sau pregătire profesională a personalului (trainer), cu un salariu de 15 până la 30 de euro pe oră, precum și 17 măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii de porc, cu un salariu de 120 coroane suedeze pe oră pentru măcelari și 5.000-6.000 coroane suedeze pe săptămână pentru ciontolitor, plus taxe. Persoanele care doresc informații supli-mentare pot afla la adresa www.eures.anofm.ro sau la sediul AJOFM Constanța, compartimentul Eures, consilier Elena Muceanu, tel. 0241/481.553.