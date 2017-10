Se caută constănţence pentru munci agricole în Spania

1

Avem teren agricol?

Marele si mult laudatul fost comisar European pe agricultura Ciolos,nu a fost in stare nici de la Bruxeles,nici de aici sa-si aduca o contributie pozitiva in domeniul unde cica e specialistul llui peste mort. De ce sa nu culegi fructe in Romania pe salarii ca in Spania? Simplu,pentru ca oamenii care fac la noi politicile sunt niste dobitoci,cine aplica politicile si mai dobitoci iar romanii lasi in marea majoritate,care-si merita dobitocii.