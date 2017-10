Se caută asistenţi medicali şi bucătari pentru Germania

Se caută asistenți medicali și bucătari pentru Germania

Locurile de muncă în străinătate sunt în continuare foarte atractive pentru constănțeni. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, prin rețeaua Eures, 217 posturi în țări din Europa. În Austria, se caută mecanici auto și drujbiști calificați, în Estonia șoferi de autocamion și în Danemarca, stagiari lucrători calificați în ferme. Pentru aceștia din urmă, se oferă salarii de 1.260 de euro pe lună brut. Din salariu se scade impozitul și contribuția pe piața muncii. Pentru fiecare an lucrat în Danemarca, stagiarii pot solicita la autoritățile fiscale locale daneze o anumită deducere de impozit. Tot în Danemarca, EU Montage Danmark ApS angajează lucrători metal, electro-mecanici și electricieni. Salariul se stabilește de comun acord între angajat și angajator. În Germania sunt posturi libere pentru asistente sau asistenți medicali, retribuiți cu aproximativ 2.000 de euro pe lună, dar și pentru ajutor de bucătar și bucătar. Ajutorul va primi un salariu între 1.200 și 1.400 de euro brut pe lună plus bonusuri scutite de impozit, iar bucătarul va avea între 1.500 și 2.000 de euro brut pe lună plus bonusuri scutite de impozit, în funcție de calificare și experiență.Oferte tentante sunt și în Polonia, pentru cercetători asociați (salariu - 5.500 zloți polonezi pe lună), post-doctoranzi (9.500 zloți pe lună), cercetători biomedicali (5.500 zloți pe lună). De asemenea, în Lituania se caută ingineri constructori șefi și ingineri în domeniul energetic, salariul oferit fiind cuprins între 2.000 și 3.500 litas net pe lună.