Școli și grădinițe închise din cauza gripei. Se implică cineva în dezinfecție și la Constanța?

„Este responsabilitatea școlilor să facă aceste acțiuni de curățenie și dezinfecție în spațiile pe care le dețin. Deocamdată, noi nu am luat nicio decizie în acest sens, poate săptămâna viitoare, când se reîntorc elevii la cursuri”, ne-a declarat șeful DSPJ, Cristina Schipor.





De partea cealaltă, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au precizat că referitor la aceste acțiuni trebuie întrebat DSP-ul.



Așadar, concluzia finală a fost că cele două instituții aruncă pisica, una în curtea celeilalte, asta în timp ce bieții elevi pot avea se suferit, întorcându-se în niște spații neigienizate corespunzător pentru situația alarmantă și gravă în care ne aflăm la acest moment.



Totuși, există și unități în care directorii au luat, din proprie inițiativă, decizia de a face ce este mai bun pentru cursanți și au făcut curățenie în sălile de curs și nu numai. Spre exemplu, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, directorul Sorina Eftimi spune că ei fac triajul zilnic al elevilor de două ori pe zi, pentru fiecare schimb și au grijă să aibă, în permanență, săpun lichid la toalete.





„Astăzi s-au șters băncile cu o soluție specială și se ține legătura cu președintele Asociației de Părinți. Prin intermediul acestuia, am făcut apel la părinți să nu aducă în colectivitate copiii dacă dau semne de boală, iar la întoarcerea în colectivitate să prezinte, obligatoriu, avizul medicului de familie”, a precizat directorul.



Părinții se supără când nu le sunt primiți copiii la grădiniță







Și la Grădinița „Azur” situația este ținută sub control. Aici, directorul instituției, Ecaterina Radu a declarat că s-au aflat printre primele grădinițe care au întreprins acțiuni de dezinfecție a spațiului.



„Oricum, aceste măsuri profilactice sunt luate permanent. Noi avem mare grijă de aceste detalii care țin de sănătatea copiilor și folosim întotdeauna cele mai eficiente substanțe, dintre cele recomandate de către instituțiile abilitate în acest sens. Din fericire, până acum ne-a ferit Dumnezeu și nu am avut niciun caz de gripă. Ne-am confruntat doar cu răceli ușoare și viroze respiratorii. Cert este că la noi se face triajul foarte, foarte serios și chiar dacă, uneori, părinții se mai supără că îi trimitem cu copilașii înapoi acasă, ei trebuie să înțeleagă că o facem pentru binele copiilor, în primul rând”, a subliniat Ecaterina Radu.



La rândul său, directorul Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul”, Ion Denys Ciorogaru a spus că sălile de clasă și celelalte spații sunt igienizate zilnic, iar situația este monitorizată mereu de cabinetul medical al școlii.





La Școala Generală nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, toate sălile de clasă și grupurile sanitare au fost igienizate, la fel și holurile, sălile de sport, laboratoarele. Directorul Iris Sarchizian ne-a declarat că, până în prezent, nu s-a înregistrat niciun caz de gripă, ci au avut doar suspiciuni de viroze. Pentru evitarea problemelor, luni, 28 ianuarie, cadrele medicale ale școlii vor face triajul copiilor de la primele ore ale dimineții.





Ce se întâmplă, însă, cu celelalte școli care nu au fost igienizate, dezinfectate? Vor risca părinții să-i readucă luni la cursuri? Va fi bine dacă îi vor aduce sau este mai bine să-i țină acasă?





Vineri, am încercat să aflăm de la cei responsabili în ce stadiu se aflau igienizările din unitățile școlare de care vorbea ministrul Sănătății.