„Şcoala online este un dezastru!” Nemulţumiţi de cursuri, părinţii apelează la meditaţii

Cu şcolile închise şi cursurile ţinute la distanţă, cu profesorii îngrijoraţi mai mult să nu pice netul şi să nu se îmbolnăvească, învăţătura a trecut, de câteva luni bune, în plan secundar. Elevii fac şi ei ce pot, înţeleg ce pot, bucurându-se de perioadele în care stau acasă ca de nişte vacanţe prelungite. Părinţii însă se tem că se vor acumula lipsuri şi, acum mai mult ca oricând, îşi pun baza în meditaţii.Piaţa meditaţiilor, deşi una discretă, a explodat în ultimele luni de zile. Din ce în ce mai mulţi părinţi sunt în căutare de meditatori pentru copiii care sunt nevoiţi să facă cursurile online şi nu pot ţine pasul cu temele date de profesori. „Din păcate, materia şi modul de învăţare din şcoala românească nu se pretează deloc la predarea online. Profesorii nu sunt familiarizaţi cu acest stil de lucru, mulţi nu au metodă. Nu pot să îi facă pe copiii să înţeleagă de la distanţă radicalii, de exemplu. La limba română, la matematică, acolo unde copiii vor da examen la finalul clasei a VIII-a, un examen de care depinde apoi admiterea la liceu, nu se poate lucra online eficient”, este de părere Alina Rusu, mama unei eleve în clasa a VIII-a, la un colegiu din Constanţa.Alţi părinţi se plâng că, în şcoala în sistem hibrid şi cu atât mai puţin în şcoala exclusiv online, dacă un elev nu înţelege ceva riscă să rămână cu o lacună la capitolul respectiv şi apoi să nu mai poată recupera. „La matematică, dacă nu înţelegi un mecanism de calcul, la algebră, la geometrie, se rupe firul. Este un gol pe care copilul nu are cu ce să îl umple, iar părinţii fie nu au timpul fie nu se pricep să-i explice. De aceea, elevul are nevoie de contactul cu cadrul didactic, are nevoie să fie scos la tablă, să ridice mâna să i se explice un exerciţiu. Şcoala online este un dezastru. Lucrează haotic, li se dă o temă, dacă nu ştie să o facă, nu se mai revine la ea. Se merge mai departe şi mai departe, dar nu se mai recuperează din urmă. Este evident că este nevoie de meditaţie. Altfel, ce va face acel copil la Evaluarea Naţională?”, se întreabă un alt părinte, de la Şcoala nr. 37 din Constanţa.Măsuri de siguranţă, şi acasăOamenii au fost nevoiţi să găsească soluţii şi, deşi nu îşi propuseseră să îşi mediteze copilul, au ales, până la urmă, această soluţie, cu efort financiar. „Şcoală nu se face aşa cum ar trebui, oricât s-ar strădui profesorul. Dacă vom continua cu acest sistem tot anul şcolar, eu consider că trebuie modificate drastic examenele naţionale. Trebuie să fim oneşti şi să înţelegem că examenele nu sunt făcute pentru aceste evaluări şi pentru bacalaureatul românesc. De aici şi îngrijorarea părinţilor, de aici şi afluxul către meditaţii. Oamenii vor să-şi pună copiii la adăpost. Dar nu pot face toţi acest lucru. Sunt copii pentru care părinţii nu îşi pot permite să plătească un meditator, darămite doi, trei!”, trage un semnal de alarmă Mircea Ionescu, tatăl unui elev de clasa a VII-a, la Şcoala nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa.Între timp, profesorii de limba română, matematică, limbi străine, în general, materiile la care se susţin examenele de final sau cele pentru admiterea la facultate, sunt asaltaţi de solicitări din partea părinţilor. Uniişi-au completat grupele din timp, chiar de la debutul anului şcolar, alţii încă mai primesc elevi, înţelegând nevoia de pregătire suplimentară, mai ales la clasele a VIII-a şi a XII-a. „Am primit foarte multe rugăminţi din partea părinţilor, pentru a primi elevi la meditaţie. Însă, din păcate, nu i-am putut primi pe toţi. Lucrez cu grupe de trei copii, astfel încât învăţarea să fie eficientă. Nu putem muta o grupă de şcoală acasă. În plus, trebuie şi noi, ca profesori, să ne protejăm. În perioada stării de urgenţă am lucrat online, cu elevii de anul trecut. Acum, faţă în faţă, purtăm mască toţi, ne dezinfectăm şi păstrăm distanţa”, ne-a declarat un profesor de matematică de la o şcoală din municipiul Constanţa.Deşi cererea este mare, tarifele au rămas la fel ca şi anul trecut. Astfel, o şedinţă de meditaţie de două ore la matematică este între 70 şi 150 de lei, în funcţie de modul de lucru, numărul de copii din grupă şi, evident, prestigiul cadrului didactic. La limba şi literatura română, preţurile sunt asemănătoare, în timp ce, la limbi străine, acestea sunt ceva mai mici, între 50 şi 100 de lei.