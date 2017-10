Capcana poate fi oriunde!

Sclavă la numai 13 ani

Când Luiza, o copilă de 13 ani, a fost abordată de o altă fată în parc, în timp ce stătea pe bancă, să se odihnească, nu i-a trecut nicio clipă prin minte că un schimb scurt de cuvinte ar putea să îi transforme viața într-un coșmar. Întrebările au fost nevinovate: „Ești singură? Aștepți pe cineva?”. Însă intențiile erau departe de a fi inocente. „Un bărbat a apărut apoi și mi-a spus să merg cu el. Am refuzat și am încercat să fug, dar m-a lovit de două ori cu palma așa de tare încât m-a amețit. Mi-a spus că mă omoară dacă nu vreau să merg cu el. Am plecat împreună la autogară și acolo ne-am urcat într-un autocar. M-a dus la Deva și m-a ținut închisă în casa lui”, povestește Luiza. Acolo a fost forțată să cerșească pe străzi, în fiecare zi, timp de patru luni. Dacă nu aducea bani destui trebuia să fure mâncare din magazine. A fost violată de nenumărate ori de cel care o sechestrase. „M-a încuiat într-o cameră și în fiecare dimineață mă obliga să mă duc la cerșit“ Aceasta este povestea uneia dintre sutele de fete din România care cad victime traficanților de ființe umane. I-am spus Luiza, dar nu este numele ei adevărat. „M-a încuiat într-o cameră în care erau un pat, o masă, un scaun și o chiuvetă. Mi-a dat o haină lungă și o bluză veche, ca să arăt ca o persoană amărâtă. În fiecare dimineață eram obligată să mă duc la cerșit, împreună cu fratele lui mai mic și păzită de mama sa. Am încercat să fug o dată, dar m-a prins și m-a bătut foarte tare. Mă gândeam tot timpul la casa mea, îmi era dor de mama mea, plângeam și îl rugam pe Dumnezeu să mă salveze”, își amintește Luiza. Patru luni mai târziu a fost salvată, după ce a făcut tot posibilul ca o vânzătoare să o observe furând din magazin. Femeia a chemat poliția, copila a spus ce i se întâmplă, iar traficantul a fost arestat. Copiii din familii dezorganizate, cei mai vulnerabili Acum Luiza merge din nou la școală. A făcut consiliere psihologică pentru a trece peste traumă și se simte mult mai bine. Are chiar putere să le sfătuiască pe toate fetele din România: „Nu mergeți singure pe stradă noaptea și nu aveți încredere în străini”. Are un gând bun și pentru cele care au trecut deja printr-o asemenea experiență traumatizantă – „Nu vă pierdeți speranța și mergeți mai departe!”. Pentru a preveni astfel de incidente, organizația nonguvernamentală World Vision a realizat un proiect unic în județ, având ca grup țintă tinerii din localitatea Cumpăna. „Cei mai vulnerabili sunt copiii din familii dezorganizate, adolescenții care au abandonat școala, tinerele din zonele rurale și absolvenții de școli de arte și meserii”, explică Simona Zamfir, coordonatorul programului. Reprezentanții World Vision nu s-au mulțumit să le vorbească din cărți tinerilor despre ceea ce înseamnă traficul de persoane. Au fost organizate sesiuni de consiliere, au fost prezentate filme cu cazuri de copii traficați, au avut loc discuții și s-au făcut jocuri de rol, prin care tinerii au avut ocazia să se identifice cu victimele, traficanții, părinții victimelor. De asemenea, au fost identificați 23 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani aflați la risc și au fost invitați la consiliere profesională. Proiectul continuă la Cobadin În total, peste 270 de copii au aflat ce înseamnă traficul de persoane, au conștientizat faptul că pot fi vulnerabili în fața acestui fenomen și au aflat cum se pot proteja. Începând de astăzi, proiectul World Vision va continua în localitatea Cobadin. Conform datelor înregistrate la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, numai în primele luni ale anului 2010 peste 400 de persoane au fost victime ale traficului de persoane. Recent a fost lansat și un infoline gratuit pentru persoanele care se simt în pericol, la numărul de telefon 0 800 800 678.