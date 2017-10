SCENE TERIFIANTE! ŞI-A UCIS SOŢIA, DUPĂ CE S-A URCAT LA VOLAN BEAT ŞI FĂRĂ PERMIS

SCENE TERIFIANTE! ȘI-A UCIS SOȚIA, DUPĂ CE S-A URCAT LA VOLAN BEAT ȘI FĂRĂ PERMIS

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie de 30 de ani a murit, vineri seara, după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat pe un teren de fânaț de pe raza orașului Abrud, la volan aflându-se, sub influența alcoolului și fără permis de conducere, soțul acesteia, scrie realitatea.netPurtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, comisar Luminița Prodan, a declarat că, bărbatul aflat la volan a pierdut controlul vehiculului, iar mașina a rupt un gard, după care s-a răsturnat pe un teren de fânaț. Soția șoferului, în vârstă de 30 de ani, a suferit grave leziuni și a intrat în comă. Femeia a fost transportată la spitalul din Cîmpeni, de unde urma să fie transferată cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș. Din păcate, victima a decedat înainte să fie preluată de elicopter, a adăugat oficialul IPJ Alba, scrie Agerpres.Șoferul, în vârstă de 36 de ani, nu avea permis și era sub influența alcoolului, valoarea rezultată la controlul cu etilotestul fiind de 0,97 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, a precizat Prodan. Urmează ca oamenii legii să decidă dacă bărbatul, cercetat pentru ucidere din culpă, va fi reținut.