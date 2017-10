Scene cutremurătoare. Un bărbat căruia i s-a făcut rău, lăsat să zacă pe trotuar

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat căruia i s-a făcut rău a fost lăsat să zacă pe un trotuar, fără ca cineva să-i întindă o mână de ajutor. Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă. Tot pe imagini se vede cum nu mai puțin de 18 oameni au trecut nepăsători pe lângă bărbat.Bărbatul de 57 de ani, din Plenița, jud. Dolj, are o problemă la unul dintre picioare și se deplasează greu. Omul mergea spre casă, când brusc i s-a făcut rău și a căzut din picioare chiar pe șosea. A reușit să se târască pe trotuar, însă nu a mai avut putere să se și ridice, potrivit România TV.Bărbatul a stat pe trotuar mai bine de 20 de minute, pentru că nici trecătorii, nici șoferii nu s-au oprit să-l ajute. În final, omul a fost observat de un polițist."Am oprit să văd ce s-a întâmplat. Persoana părea inconștientă, însă am scuturat-o și mi-a răspuns la întrebări. Mi-a spus că are un handicap, ceea ce se și observa la picior și la mâna dreaptă", a declarat polițistul.