Scenarii sumbre! "Multe construcţii vor cădea precum cutiile de chibrituri"

Evident si logic sa nu mai fie muncitori fraieri

Sa fim seriosi! Angajatorii au nevoie de oameni bine pregatiti dar obedienti complet si fara pretentii sa fie platiti decent. Ei bine,pana si cei cu o pregatire mai slaba sunt platiti decent in strainatate. Asadar,angajatorii trebuie sa se multumeasca cu cei care inca mai sunt pe acilea sau sa se apuce de alte treburi. Am vrut in UE,pai nu se poate doar cu preturi ca acolo,mai trebuie sa avem si o viata macar apropiata de occident. Sau poate ca scopul intrarii in UE a fost sa se legitimeze statutul de sclav al poporului nostru?