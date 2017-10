Scapă de ruină Teatrul de Vară din Mamaia şi Teatrul Soveja? Primăria Constanţa le vrea în curtea ei

2

Fagadau,un mare artist

Vedeti ? Asta este diferenta intre omul etern si muritorul de rand.In timp ce nemuritorul are la dispozitie toata vesnicia,muritorul se lupta cu timpul.De ce atata graba ? Teatrul de Vara pote fi reparat in urmatoarele secole,Cazinoul din Constanta la fel.Fagadau si echipa lui,fosta sau actuala, trebuie sa intelega ca ne-au rapit 16 ani viata noastra.Sa inteleaga ca noi suntem muritori,spre deosebire de ei.Sa inteleaga ca noi nu avem timp sa-i mai asteptam.Timpul nu poate fi dat inapoi si nici viata unui om care a avut ghinionul sa fie contemporan cu Fagadau,Mazare si Nicusor.Ador muzica de opera.Marturisesc ca am ramas vrajit de prestatia si talentul eroului principal din ulltimul act.Sa va povestesc:Fagadau intra tiumfal pe scena, intr-o caleasca impodobita cu trandafiri rosii si cânta:Aaam gasit solutiaaa... ! Intenționezz.....să aduc Teatrul de Vaaara.... la Consiliul Locaaal și să mă ocup eu de el.In fundal se aud tobele,trompetele au luat foc.Cade cortina.Cativa spectatori lesina de bucurie.Sala se scoala in picioare,aplauze fara sfarsit.Alti spectatori sunt in extaz de crezi ca au mestecat etnobotanice.Opera buffa,frumos ! Bravo Fagadau !