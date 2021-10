Scapă de problema țevilor blocate cu ajutotrul unui șarpe de desfundare

Momentul în care constați cu stupoare că apa de la chiuvetă sau duș refuză să își urmeze circuitul și rămâne blocată la suprafață, se declanșează o adevărată problemă care, cu greu ar putea fi rezolvată fără ajutorul unei echipe specializate. Noi, echipa Unilift Serv, vrem să preîntâmpinăm aceste situații și să vă propunem soluții rapide și eficiente care să vă ia de pe umeri stresul unor sisteme de canalizare defectuoase.În acest sens, o variantă salvatoare ar putea fi reprezentată de un șarpe pentru desfundarea țevilor , cu ajutorul căruia să puteți ajunge și în cele mai inaccesibile locuri, pentru a putea elibera calea apei spre destinația ei finală. Astfel că, vă veți putea asigura singuri țevi curate, fără dopuri de mizerie, care să nu fie constant predispuse la avarii de acest tip.Am dezvoltat o întreagă gamă de produse destinate curățării și desfundării țevilor, dintre care șarpele s-a detașat ca fiind cel mai util și eficient dintre toate instrumentele concepute în acest sens. Astfel că, fie vă confruntați cu o problemă casnică cu privire la țevi și nu doriți ajutor specializat, fie că dimpotrivă, sunteți prestatori de astfel de servicii, produsele noaste vă vor ușura semnificativ munca, garantând cele mai bune rezultate chiar și după o singură utilizare. În plus, fiecare dispozitiv achiziționat de la noi dispune de posibilitatea de a fi particularizat în funcție de nevoile pe care le aveți la momentul respectiv. Așadar, propunem de la dispozitive extrem de simple, ce nu necesită cunoștințe în domeniu și sunt utile în cazul avariilor minore, până la mecanisme inovatoare, ce au o putere extrem de mare de acționare și poate genera rezultate chiar și la adâncimi foarte mari.În cazul situațiilor complicate, se recomandă optarea pentru un șarpe tip valiză, care dispune de posibilitatea de a acționa în cazul instalațiilor de canalizare verticale, cu diametre mari, cu până la doi sau chiar patru metri adâncime.Un astfel de sistem oferă posibilitatea oricărei persoane de a opera cu el în vederea remedierii anumitor probleme minore cu care ei se confruntă în raport cu țevile din locuință. În plus, sunt elemente extrem de ușoare și compacte ce nu necesită mult spațiu de depozitare și nici nu provoacă deranj masiv în încăperea în care este utilizat, la fel cum se întâmplă în cazul altor proceduri de acest fel.De asemenea, oferă posibilitatea de a fi transportat cu ușurință oriunde este nevoie de utilizarea lui, fiind prevăzut cu echipament transportabil special conceput în acest sens.Nu în ultimul rând, reprezintă cea mai accesibilă metodă de desfundare a țevilor, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește modalitatea de utilizare, fiind astfel o metodă ce se adresează publicului larg, nu doar specialiștilor în domeniu.În conturarea ofertei noastre de produse ne-am dorit să putem propune cele mai eficiente mecanisme de desfundare a țevilor. Astfel că, am colaborat exclusiv cu branduri de top din industrie, punând bazele unei game foarte variate și calitative de șerpi de desfundare a țevilor. Printre cele mai sonore nume în acest sens se regăsesc brandurile: Rioned, KEG, Teinnova, Dynaset, Starmix, TvbTech, Aquila Triventek. Ne-am fundamentat alegerile în baza principiilor după care ne ghidăm întreaga activitate. Așadar am considerat că și produsele pe care le furnizam trebuie să reflecte aceste principii. Profesionalismul și eficacitatea, dar și respectarea celor mai stricte standarde de calitate sunt principalele valori pe care brandul nostru le respectă în tot ceea ce el presupune să fie.